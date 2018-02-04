Украинская певица Ирина Билык заметно похудела. Об этом свидетельствует фото певицы, опубликованное в Instagram.

Сейчас Ирина Билык гастролирует по Украине с программой "Без грима". В Instagram она поделилась фото с концертов, на которых видно, как сильно похудела певица.

Фанаты артистки обратили внимание на то, что она в похудела и пишут ей множество комплиментов в комментариях: "Ирочка, Вы супер !!!", "Какая милая и красивая !!!", "Красивая! Так постройнела !!!" , "Королева!".

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