Ирина Билык шокировала поклонников утонченной фигурой (фото) [ Редактировать ]
Украинская певица Ирина Билык заметно похудела. Об этом свидетельствует фото певицы, опубликованное в Instagram.
Сейчас Ирина Билык гастролирует по Украине с программой "Без грима". В Instagram она поделилась фото с концертов, на которых видно, как сильно похудела певица.
Спасибо #Сумы 😘😘😘 #Конотоп встречай мы едем 💃🕺🎼🎺🎸🎷🥁🎹🎤🎻
Публикация от Ирина Билык (@bilyk_iryna)
Фанаты артистки обратили внимание на то, что она в похудела и пишут ей множество комплиментов в комментариях: "Ирочка, Вы супер !!!", "Какая милая и красивая !!!", "Красивая! Так постройнела !!!" , "Королева!".
Ранее мы писали о том, что Настя Каменских восхитила поклонников откровенным фото.
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