Военные окружили парламент, готовится импичмент президента [ Редактировать ]
На Мальдивах в столице Мале вооруженные дубинками и щитами военные окружили парламент. Об этом сообщает Аvas.
В парламент ранее направились сторонники оппозиции после неожиданной отставки секретаря парламента.
Согласно его информации, некоторые из оппозиционеров забрались по стене, чтобы попасть в парламент. Два парламентария были арестованы полицией по обвинениям во взяточничестве.
Как уточняется, членство в парламенте двоих задержанных и еще десятерых сторонников оппозиции ранее восстановил Верховный суд, после чего оппозиционная коалиция получила большинство в законодательном органе.
Позднее стало известно, что военное руководство на Мальдивах приказало дислоцированным на островах военным группам вернуться в мальдивскую столицу Мале на фоне конфликтной политической ситуации в стране и информации о возможном отстранении от власти президента страны Абдуллы Ямина.
Отмечается, что парламент, среди прочего, обладает правами вынести импичмент президенту.
В воскресенье, 4 февраля, генеральный секретарь парламента Ахмед Мохамед объявил о своей отставке, не объяснив причины решения. Издание уточняет, что днем ранее парламент отменил назначенное на понедельник, 5 февраля, открытое заседание из-за "соображений безопасности".
Руководители прокуратуры, полиции, вооруженных сил Мальдив ранее сообщили, что имеют информацию о том, что Верховный суд в воскресенье может отстранить президента страны Абдуллу Ямина от власти, и заявили, что не будут подчиняться "неконституционному" решению.
Ранее Верховный суд Мальдив постановил освободить девять осужденных оппозиционеров, включая экс-президента Мохаммеда Нашида и бывшего вице-президента Ахмпеда Адхиба Гафура, назвав решение в отношении них "политически мотивированным". Представители полиции позднее заявили, что вынуждены подчиняться судебному решению, после чего глава полиции был уволен, а парламент приостановил работу по соображениям безопасности.
Отметим, что Мохамед Нашид в 2008 году стал первым демократически избранным президентом Мальдивской республики, но был свергнут в 2012 году и признан виновным в террористической деятельности в марте 2015 года.
Согласно официальному обвинению, Нашид совершил ряд правонарушений, подпадающих под действие закона о терроризме. Арест и заключение бывшего президента вызвали осуждение со стороны международного сообщества, которое считает, что процедура не соответствовала стандартам ведения судебного дела.
Напомним, ранее сообщалось, что Мальдивы выходят из состава Содружества наций.
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