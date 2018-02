В США в штате Южная Каролина пассажирский поезд столкнулся с грузовым железнодорожным составом. Об этом сообщает офис шерифа округа Лексингтон.

По информации правоохранителей, в результате происшествия погибли два человека, более 70 граждан с травмами были госпитализированы в больницы.

СМИ сообщают, что пассажирский поезд компании Amtrak следовал по маршруту Нью-Йорк - Майами. В нем находились 139 пассажиров и восемь членов экипажа.

На месте происшествия работают спасатели, причины происшествия устанавливаются.

#BREAKING: Train collision and derailment near Charleston Highway and Pine Ridge Rd. More details to come. pic.twitter.com/SchyVAeWqi