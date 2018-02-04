В США столкнулись поезда, много жертв и погибших [ Редактировать ]
В США в штате Южная Каролина пассажирский поезд столкнулся с грузовым железнодорожным составом. Об этом сообщает офис шерифа округа Лексингтон.
По информации правоохранителей, в результате происшествия погибли два человека, более 70 граждан с травмами были госпитализированы в больницы.
СМИ сообщают, что пассажирский поезд компании Amtrak следовал по маршруту Нью-Йорк - Майами. В нем находились 139 пассажиров и восемь членов экипажа.
На месте происшествия работают спасатели, причины происшествия устанавливаются.
#BREAKING: Train collision and derailment near Charleston Highway and Pine Ridge Rd. More details to come. pic.twitter.com/SchyVAeWqi— Lexington Sheriff (@LCSD_News) 4 февраля 2018 г.
Напомним, ранее мы писали, что в США поезд с конгрессменами протаранил грузовик.
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