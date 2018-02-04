Бюджет-2018: когда учителям поднимут зарплату [ Редактировать ]
Министр образования и науки Лилия Гриневич анонсировала поднятие зарплаты учителям и воспитателям детских садов. Об этом она сказала в интервью "Радио Свобода".
"С 1 сентября 2018-го будем предлагать, чтобы местные бюджеты сделали повышение, которое мы осуществляем за счет центральной государственной субвенции для учителей и для других категорий педагогических работников", - отметила Гриневич.
По словам министра, учителя не являются низкооплачиваемой категорией бюджетников. После повышения их зарплаты составляют от шести до восьми тысяч гривен.
"Учителя в 2017 году чрезвычайно вырвались вперед. Именно учителям с 1 января 2017 зарплата была повышена на 50%. В единой тарифной сетке мы их продвинули на два тарифных ряда. Сейчас зарплата - от шести до восьми тысяч гривен. Если идут надбавки, как в Киеве, еще для руководителей, может быть и 10 тыс. грн", - подчеркнула министр.
Напомним, ранее сообщалось, что зарплату повысят также и медикам.
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