Министр образования и науки Лилия Гриневич анонсировала поднятие зарплаты учителям и воспитателям детских садов. Об этом она сказала в интервью "Радио Свобода".

"С 1 сентября 2018-го будем предлагать, чтобы местные бюджеты сделали повышение, которое мы осуществляем за счет центральной государственной субвенции для учителей и для других категорий педагогических работников", - отметила Гриневич.

По словам министра, учителя не являются низкооплачиваемой категорией бюджетников. После повышения их зарплаты составляют от шести до восьми тысяч гривен.

"Учителя в 2017 году чрезвычайно вырвались вперед. Именно учителям с 1 января 2017 зарплата была повышена на 50%. В единой тарифной сетке мы их продвинули на два тарифных ряда. Сейчас зарплата - от шести до восьми тысяч гривен. Если идут надбавки, как в Киеве, еще для руководителей, может быть и 10 тыс. грн", - подчеркнула министр.

Напомним, ранее сообщалось, что зарплату повысят также и медикам.