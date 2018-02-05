В 120 километрах от Рима (Италия), на горнолыжном курорте "Campo Felice" из-за схода лавин погибли два туриста, еще один был травмирован. Об этом сообщает издание The Local.

В сообщении говорится, что травмированного лыжника доставили в больницу на вертолете.

Напомним, что также в Австрии лавина унесла жизни двоих альпинистов.