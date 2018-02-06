Фатальное столкновение. Не стало известного волонтера и дизайнера Леонида Краснопольского. Он родом из Донецка. Помогал украинским военным. Был в плену у боевиков. А после освобождения переехал в Днепр.

Погиб накануне в ДТП. Обстоятельства этой аварии выясняла Елена Мендалюк.

Это - видео с места гибели известного волонтера Леонида Краснопольского в Днепре. По предварительной информации, он ехал по Набережной Победы. Когда попытался сделать разворот- в его авто влетел джип. Основной удар пришелся в левую сторону кузова, где за рулем и находился Леонид. Он получил травмы, несовместимые с жизнью. Медики неотложки лишь констатировали смерть.

За рулем внедорожника был Антон Сердюк - он работает в одной из городских больниц Кривого Рога. Как выяснилось, это сын известного в городе офтальмолога - Сергея Сердюка. Он и вызвался прокомментировать аварию с участием сына. Говорит, Антон до приезда скорой пытался самостоятельно оказать первую помощь Краснопольскому. Но - безрезультатно. О случившемся сожалеет вся его семья.

"Он ехал по своей полосе, и он говорит: буквально в доли секунды у него перед глазами стоит перпендикулярно машина. Почему этот человек совершил такое движение? Либо он разворачивался, либо что-то случилось во время движения, может у человека случился эпиприступ, может еще какие-то обстоятельства? Мне тяжело сказать", - рассказывает Сергей Сердюк, отец участника ДТП.

Где сейчас находится Антон Сердюк - неизвестно. В полиции говорят: он работает со следствием, даёт все необходимые показания.

"На даний час призначено відповідні експертизи, для визначення - що саме трапилось і хто є винним у вказаному ДТП. Триває досудове розслідування ". - говорит Анна Старчевская , начальник управления коммуникации ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.

Погибший в аварии Леонид Краснопольский - известный волонтер, дизайнер, владелец магазина "Хунта", в котором продается патриотическая продукция. И автор комиксов о героях АТО - первый выпуск Краснопольский презентовал в ноябре прошлого года. Прототипом стал командир батареи Днепровской 25-ой бригады.

"Наш главный герой никакой суперспособностью не обладает, но последующие 9 - обладает каждый суперспособносьтью. Следующий мужской персонаж сможет телепортироваться, третий мужской персонаж хорошо разбирается во всяких видах оружия, даже в таком оружие, котрого в нашем мире еще нет", - говорил Леонид Краснопольский.

Товарищи погибшего говорят: всю выручку Леонид отдавал на нужды украинских военнослужащих.

"Он шил мужские костюмы, большая партия до сих пор висит у него в магазине. Сейчас она не затребована. Он полностью перешел на рельсы патриотизма, патриотичной символики и помощи нашим бойцам", - рассказывает Эдуард, товарищ погибшего Леонида Краснопольского.

Похоронят Леонида Краснопольского в среду, в Днепре.