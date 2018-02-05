На Мальдивах задержали экс-президента страны [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
На Мальдивах после объявления чрезвычайного положения задержали экс-президента Момуна Абдулу Гаюма, передает Reuters.
Гаюма с зятем задержали в его резиденции. Он правил страной в течение 30 лет до 2008 года.
Накануне действующий президент страны и брат экс-президента Абдулла Ямин выступил против постановления Верховного Суда, требующего освобождения заключенных оппозиционных лидеров, включая сына Гаюма Фариша, оппозиционного законодателя.
Действующего президента обвиняют в коррупции, злоупотреблении властью и нарушении прав людей. Он обвинения отрицает.
Ямину грозит импичмент и голоса арестованных депутатов существенно влияют на это решение, поскольку вместе с ними оппозиция получает большинство голосов.
Ранее мы сообщали о задержании главы Администрации морпортов Украины.
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