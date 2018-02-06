В Индии появился цыпленок-мутант (видео) [ Редактировать ]
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В Индии родился цыпленок-мутант с четырьмя лапами, передает Mirror.
Причиной появления дополнительной пары лап стала полимелия - генетическое нарушение, которое приводит к развитию дополнительных конечностей, как правило, нефункциональных.
Цыпленку уже около двух месяцев и в остальном он развивается совершенно нормально.
Его владелец рассказал, что каждый день к нему приходят гости, чтобы посмотреть на необыкновенного пернатого. По его словам, некоторые предлагали за цыпленка пять тысяч рупий, но он отказался.
Ранее мы рассказывали о пятиногом ягненке.
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