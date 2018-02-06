В Индии родился цыпленок-мутант с четырьмя лапами, передает Mirror.

Причиной появления дополнительной пары лап стала полимелия - генетическое нарушение, которое приводит к развитию дополнительных конечностей, как правило, нефункциональных.

Цыпленку уже около двух месяцев и в остальном он развивается совершенно нормально.

Его владелец рассказал, что каждый день к нему приходят гости, чтобы посмотреть на необыкновенного пернатого. По его словам, некоторые предлагали за цыпленка пять тысяч рупий, но он отказался.

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