Гигантский питон проглотил оленя на глазах у туристов Источник: Pixabay

На Шри-Ланке в национальном парке "Бундала" четырехметровый питон поймал и проглотил целого оленя на глазах у туристов, передает Daily Mail.

На трапезу у змеи ушло около часа.

"Обычно питоны срыгивают добычу, когда чувствуют, что за ними наблюдают люди. Видимо, этот был очень голоден и проглотил животное, несмотря на беспокойство", - рассказал сотрудник парка.

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