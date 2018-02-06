Гигантский питон проглотил оленя на глазах туристов (видео) [ Редактировать ]
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На Шри-Ланке в национальном парке "Бундала" четырехметровый питон поймал и проглотил целого оленя на глазах у туристов, передает Daily Mail.
На трапезу у змеи ушло около часа.
"Обычно питоны срыгивают добычу, когда чувствуют, что за ними наблюдают люди. Видимо, этот был очень голоден и проглотил животное, несмотря на беспокойство", - рассказал сотрудник парка.
Ранее мы рассказывали о змее с двумя головами, которую нашли в Китае.
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