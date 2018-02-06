Курс валют, установленный НБУ на вторник, 6 февраля, говорит о резком снижении стоимости доллара и евро.

Так, цена доллара опустилась сразу на 15 копеек до 27,74 грн, цена евро снизилась на 33 копейки до 34,51 грн.

Официальный курс валют в Украине:

100 долларов США - 2774.2448

100 евро - 3451.1605

Ранее podrobnosti.ua сообщали о быстром падении стоимости биткоина.