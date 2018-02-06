У Болівії потужні зливи залишили тисячі людей без житла (відео)

Через повінь страждають і на іншому континенті. У Болівії 50 тисяч людей залишилися без даху над головою. Річки вийшли з берегів через потужні зливи, які не вщухали кілька днів.