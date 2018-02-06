На Индонезию обрушился мощный ураган, есть погибшие [ Редактировать ]
Западная индонезийская провинция Центральная Ява пострадала от мощного урагана, сообщает Синьхуа.
В результате произошедшего погиб один человек, повреждены более 160 домов. Количество пострадавших уточняется.
Десятки людей были вынуждены покинуть свои дома и искать приют у родственников и друзей.
Власти подсчитывают ущерб.
Накануне podrobnosti.uа сообщали о сильном урагане в Испании.
по теме
Ураган "Фредерике": названа колоссальная сумма ущерба
Власти подсчитали сумму ущерба от урагана "Фредерике", который обрушился на Германию, Нидерланды и Бельгию.
В Индонезии рухнул строительный кран, погибли люди
В столице Индонезии Джакарте при падении строительного крана погибли четверо рабочих.
У Болівії потужні зливи залишили тисячі людей без житла (відео)
Через повінь страждають і на іншому континенті. У Болівії 50 тисяч людей залишилися без даху над головою. Річки вийшли з берегів через потужні зливи, які не вщухали кілька днів.
У Франції проводять евакуації через масштабну повінь
Франція потерпає від повені. Найбільше лиха висока вода наробила на околицях Парижа та в Нормандії. Там уже - оголосили про евакуацію. За прогнозами синоптиків, зливи триватимуть до кінця тижня.
Сильні дощі затопили південь Болівії
Сильні дощі затопили південні регіони Болівії - на кордоні з Аргентиною. Місцеві жителі намагаються врятувати домашню худобу і майно. Повінь зруйнувала десятки будинків.