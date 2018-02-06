Как избавится от стресса при помощи еды: 7 полезных продуктов [ Редактировать ]
Если все валится с рук и дела идут не по плану - вы можете стать "жертвой" стресса. Но в ваших силах избавится от него, а сделать это можно с помощью нескольких продуктов, которые "отгонят" плохие мысли прочь. О том, какие продукты помогают во время стресса пишет журнал Cosmopolitan.
Овсянка с ягодами и грецкими орехами
Овсянка является не только отличным вариантом вкусного завтрака, который содержит витамин В, но и помогает стабилизировать настроение. В дополнении ягоды обеспечивают здоровую дозу витамина С, а грецкие орехи полны омега-3.
Бананы и миндальное масло
Помните, что в бананах содержится много витамина В6, который повышает уровень серотонина, а миндальное масло в то время обеспечивает здоровую дозу протеинов и жиров, помогает будут стабилизировать уровень сахара в крови.
Горячая вода с лимоном
Когда знаешь, что день предстоит тяжелый, начинай утро с этого напитка. Вода необходима для здоровой детоксикации кишечника, а кислый лимон взбодрит тебя.
Семена
Здесь вам помогут тыквенные семечки, а также семена чиа. Они богаты протеинами и омега-3, а также они наполнят вам энергии и помогут сконцентрироваться.
Сыр с овощами
Когда мы испытываем стресс, наш организм сильно напрягается. Чтобы быстрее расслабиться, попробуйте попробовать сыр, богатый кальцием, а также брокколи, которая имеют много клетчатки для хорошего пищеварения. Так ваш организм сможет получить важные питательные вещества и обеспечить вас энергией.
Устрицы
Кроме того, что устрицы являются настоящим афродизиаком, они еще богаты антиоксидантами и цинком, которые сохраняют иммунную систему организма в хорошем состоянии. Ведь стресс вызывает увеличение уровня кортизола, что, в свою очередь, подавляет способность иммунной системы бороться с инфекциями.
Черный шоколад
О пользе черного шоколада говорят многие эксперты. И не зря. Поскольку шоколад побуждает мозг выпускать эндорфины и снижает кровяное давление.
Авокадо на тосте
Авокадо также богат жирами омега-3, которые очень необходимы для повышения энергии, а также для улучшения способности к обучению и памяти.
Читайте, чем опасен хронический стресс.
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