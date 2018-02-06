Війна на Донбасі: під Красногорівкою активізувалися снайпери бойовиків [ Редактировать ]
Передові позиції українських військових поблизу Красногорівки. Солдати користуються тимчасовим затишшям. Заготовляють дрова і слухають радіо бойовиків.
Українські бійці кажуть: уже який день один з днр-рівских ватажків Басурін поширює жахачки про наступ українських військ. Наші цю новину сприймають з гумором. Хоча, твердять, готові до всього.
Ворог на цій ділянці фронту трохи притих. Принаймні важке озброєння не застосовує.
"АГС, СПГ, і два снайпери наблюдали. Один біля "мурашника", а один - там працював", - показує Ігор, військовослужбовець ЗСУ.
Бійці кажуть: снайпери супротивника надто дошкуляють. Часто вони відкривають вогонь з ось цієї будівлі. Над нею тріпотить прапор псевдореспубліки.
"- Там буває снайпер сидить, то краще не висовуватися".
Місця розташування ворожих вогневих точок допомагає визначати "джоні". Так наші солдати назвали опудало над бруствером. "Джоні" вже добряче дісталося.
"- Вночі вони не так сильно працюють, в основному - вдень".
Бійці стверджують, окупанти активізуються. Ночами чути гуркіт техніки.
"- Не скажу що поруч, але так неодноразово звуки танка ми чули".
А вдень по кілька разів над українськими позиціями пролітають ось такі ворожі безпілотники-розвідники.
"- Не наш безпілотник, то сепаратистів. Визначають де позиції, після перемир'я можуть прямою наводкою бити".
Але українські солдати запевняють - загарбники отримають гідну відсіч. Більшість військових тут з досвідом. За плечима тяжкі бої на Світлодарській дузі.
"На фронті - з 2015 року. Пішов по мобілізації, а потім підписав контракт", - говорить Дмитро, військовослужбовець ЗСУ.
"Колектив гарний, хлопці. Нормальні умови, я не жалуюсь ні на забезпечення, ні на харчі, у мене все добре", - говорить Дмитро, військовослужбовець ЗСУ.
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