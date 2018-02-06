Запись с порнографией "испортила" свадьбу молодоженам [ Редактировать ]
В Бразилии во время свадьбы вместо марша Мендельсона включили запись с порнографией. Об этом сообщает Daily Mirror.
На видео, которое опубликовало издание, жених и невеста проходят к столу, где оформляют бракосочетания. Неожиданно торжественную музыку сменяют громкие женские стоны. Музыку тут же выключили, и церемония продолжилась в тишине, прерываемой только хихиканьем гостей.
Недоразумение произошло по вине организаторов свадьбы, которые скачали в интернете пиратскую запись свадебного марша и не проверили ее перед воспроизведением.
Напомним, что невеста совершила самоубийство за 10 дней до свадьбы.
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