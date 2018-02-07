Хорватия требует от Украины заменить четыре боевых самолета "МиГ-21", купленные у нашей страны еще при Януковиче. Что это за контракт и какова цена вопроса - в нашем материале.

Контракт на поставку устаревших истребителей подписали еще в 2013-м году. Тогда официальный Киев продал Загребу за 17 миллионов евро пять истребителей "МИГ-21". Это устаревший советский истребитель второго поколения, поступивший на вооружение еще в 1959 году. Впрочем, в ряде армий мира - например, Египетской и Сирийской - его до сих пор активно используют.

Через два года после поставки самолетов хорватские СМИ сообщили, что военная полиция подозревает - истребители не являются оригинальными машинами, а собраны из запчастей, купленных в других странах. Якобы у самолетов перебиты серийные номера, номера запчастей не соответствуют приложенной документации, а капитальный ремонт машин вообще не выполнялся. Регулярно текло масло и отказывали системы навигации. Из-за этого один раз даже чуть не погиб пилот.

Теперь Минобороны Хорватии направило служебную ноту, и потребовало от Украины - заменить четыре машины. Реакции официального Киева пока нет, поэтому мы обратились в Министерство обороны с просьбой прокомментировать ситуацию.