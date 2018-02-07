Фен - огнемет. Американка Эрика Шулбред купила в интернет-магазине огнедышащий фен. Когда решила впервые воспользоваться покупкой - услышала странные звуки. Почувствовав неладное, включила камеру. Спустя несколько секунд из сопла фена появился огонек, который перерос в пламя. Попытки выключить фен - только усиливали пламя. Эрика решила опустить его воду - но обожгла руку, пока выдергивала прибор из розетки. В конце концов - подставила фен под струю воды - и все-таки обезвредила огнедышащую сушилку.

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В США впервые в истории "напечатают" дом. С такой инициативой выступило одно и американских архитектурных бюро. У проекта уже даже появилось название - "Керв Аппиал" (Curve Appeal). Среди главных особенностей печатного особняка - экономный расход материалов и максимальное использование естественного освещения. Именно технология 3D-печати - открывает путь для сложных архитектурных форм, делая их создание проще и дешевле.

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Американец доказал отсутствие фантазии у туристов. Cделал подборку фотографий из "Инстаграмма", на которых достопримечательности со всего мира изображены как под копирку - с одного ракурса. А люди на них - в одинаковых позах. Снимки - нашел по хештегам и смонтировал видео, которое опубликовал на своей странице в "Фейсбуке". Как оказалось, зачастую туристы не наслаждаются отдыхом, а увлечены своими смартфонами в погоне за лайками в соцсетях.

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Биткоин - рухнул. За последние сутки самая известная криптовалюта подешевела на 3000 долларов - более чем на 20 процентов. Сегодня стоимость одного биткоина составила 5 тысяч 992 доллара. Цена цифровой валюты достигла своего максимума в декабре 2017 года - тогда за один биткоин давали 20 тысяч долларов. Но с начала 2018 - цифровые деньги постоянно дешевеют.