Вечером 6 февраля с мыса Канаверал компания SpaceX запустила ракету Falcon Heavy. Мы собрали 5 интересных фактов о самой мощной за последние полвека ракете.

1. Falcon Heavy дословно переводится как "тяжелый сокол". При чем не обыкновенный, а тот самый "Тысячелетний сокол" из "Звездных войн".

2. Ракета может доставлять более 54 тонн груза, это вдвое больше, чем Delta IV Heavy, но запуск Falcon Heavy стоит в три раза дешевле.

3. Falcon Heavy стоит 90 миллионов долларов. В компании предлагают рассрочку. Для сравнения, вышеупомянутая Delta IV Heavy стоит 300-500 миллионов.

4. Илон Маск отправил как макет полезной нагрузки свой собственный автомобиль Tesla Roadster, в котором оставил на бесконечном повторе песню Дэвида Боуи "Space Oddity".

5. Первый блок Falcon Heavy состоит из трех ядер Falcon 9 с девятью двигателями в каждом. Эти 27 двигателей "Merlin" вместе имеют силу, превышающую 18 работающих на полную мощность Боингов-747.

Несмотря на то, что Илон Маск был уверен в успехе только на 50%, все прошло отлично и теперь компания SpaceX по праву стала ведущей в космической отрасли, осуществив за год больше удачных запусков, чем любая другая частная или государственная.