В Бразилии эстакада рухнула на ресторан (видео) [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
В столице Бразилии Бразилиа эстакада обрушилась на ресторан и автомобили, находящиеся под ней, передает Associated Press.
30-метровая конструкция раздавила два автомобиля, еще несколько повреждены обломками. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал.
Накануне в Бразилии автомобиль врезался в толпу.
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