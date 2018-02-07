В Бразилии эстакада обрушилась на ресторан Источник: EPA / UPG

В столице Бразилии Бразилиа эстакада обрушилась на ресторан и автомобили, находящиеся под ней, передает Associated Press.

30-метровая конструкция раздавила два автомобиля, еще несколько повреждены обломками. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал.

Накануне в Бразилии автомобиль врезался в толпу.