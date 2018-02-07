Гороскоп на 7 февраля для всех знаков зодиака [ Редактировать ]
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7 февраля - день, наполненный событиями, суетой, спешкой и бесконечными делами, требующих срочного участия. Победителем выйдет тот, кто сумеет отказаться от участия в гонке и размеренно продолжать двигаться в своем темпе.
Овен
Есть риск ошибиться, тщательно взвешивайте все решения. Не бойтесь показаться занудным и (или) консервативным, вы беспокоитесь о своем будущем и в этом нет ничего зазорного.
Телец
Не суетитесь, не спешите, не паникуйте. Будет казаться, что мир вокруг сошел с ума и события несутся с огромной скоростью, но вы должны двигаться в собственном темпе.
Близнецы
Сегодняшний день расставит точки над I и покажет, кто в будущем станет для вас надежным партнером и опорой, а с кем лучше попрощаться.
Рак
Не пытайтесь сделать все и сразу, не гонитесь за количеством. Только тщательное обдумывание деталей и осознанный подход приведут к качественному результату.
Лев
Хороший день для переговоров, заключения сделок и разрешения конфликтов. Берите инициативу в свои руки.
Дева
Вам может показаться, что близкие сторонятся вас и избегают общения. Поверьте, это только иллюзия. Сделайте шаг навстречу и увидите, что они по-прежнему дорожат вами.
Весы
Сегодня все вокруг будут испытывать вас на прочность. Не поддавайтесь эмоциям и импульсам, не тратьте энергию на переживания по поводу незначительных проблем.
Скорпион
Вам будет казаться, что всюду затаились враги, а друзья плетут интриги за вашей спиной. Расслабьтесь, паранойя ни к чему хорошему не приведет. Отдохните и со свежим разумом проанализируйте происходящее.
Стрелец
Хорошее время для укрепления деловых отношений и построения фундамента для карьерного роста.
Козерог
Вам предстоит решать задачи, с которыми вы никогда не сталкивались. Не волнуйтесь, старайтесь учиться на ходу. Вот увидите, в будущем это обязательно пригодится.
Водолей
День будет заполнен бытовыми вопросами. Из-за них может пострадать работа. Постарайтесь оптимизировать время и найти компромисс.
Рыбы
У вас будет расслабленный, неторопливый день. Пока все вокруг пытаются справиться с суетой, вы прекрасно сможете сохранять равновесие и не попасть под влияние бушующего окружения.
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