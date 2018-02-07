7 февраля украинцев ждут сильные морозы, в некоторых районах столбики термометров упадут до -16, передает Gismeteo.

На западе страны ночью температура воздуха составит −11... −3 °С, в Волынской и Ривненской областях ударят морозы до −16 °С, днем столбики термометров покажут −2...+3 °С, в Закарпатской области до +7 °С.

В северных и центральных областях ночью прогнозируется −10...−4 °С, днем температура воздуха составит 0...+6 °С.

В восточной части страны ночью ожидается −8...−3 °С, днем столбики термометров покажут −1...+5 °С.

На юге Украины ночью прогнозируется −4...+1 °С, днем +4...+6 °С.

В Киеве ожидается небольшой снег. Температура воздуха в течение суток составит −8...0 °С

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