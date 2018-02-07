Погода на 7 февраля: синоптики обещают сильные морозы [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
7 февраля украинцев ждут сильные морозы, в некоторых районах столбики термометров упадут до -16, передает Gismeteo.
На западе страны ночью температура воздуха составит −11... −3 °С, в Волынской и Ривненской областях ударят морозы до −16 °С, днем столбики термометров покажут −2...+3 °С, в Закарпатской области до +7 °С.
В северных и центральных областях ночью прогнозируется −10...−4 °С, днем температура воздуха составит 0...+6 °С.
В восточной части страны ночью ожидается −8...−3 °С, днем столбики термометров покажут −1...+5 °С.
На юге Украины ночью прогнозируется −4...+1 °С, днем +4...+6 °С.
В Киеве ожидается небольшой снег. Температура воздуха в течение суток составит −8...0 °С
Читайте также наш гороскоп на 7 февраля.
по теме
Погода в Украине: чего ждать украинцам
В ближайшее время в Украине не ожидается резких похолоданий или же значительного потепления.
Погода на 6 февраля: в Украине ударят морозы
В ближайшие сутки, 6 февраля, погоду в Украине будет определять холодная и влажная воздушная масса.
Погода в Украине: синоптики предупредили о резком похолодании
В ближайшие сутки температура воздуха в Украине резко снизится. В большинстве регионов столбики термометров покажут 4-9 градусов мороза.
Погода в Украине: в ГосЧС сделали срочное заявление
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о подъеме уровней воды в реках Закарпатья и замерзании рек бассейна Припяти в ближайшие дни.
Синоптики предупреждают об ухудшении погоды
На 4 февраля синоптики прогнозируют дождь с мокрым снегом и метели.