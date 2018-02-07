7 февраля: какой сегодня праздник [ Редактировать ]
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7 февраля - 38-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 327 дней.
Григорьев день
В церковном календаре 7 февраля - это дата почтения памяти архиепископа Григория Богослова. Весноуказателем в народе его прозвали из-за того, что именно с этого дня природа постепенно перестраивается в сторону весны.
В Григорьев день можно судить о погоде не только на текущий год, но и на будущий.
Ранее мы писали о том, какие существуют приметы и суеверия на Григорьев день.
Именины 7 февраля
Католические: Евгения, Колетт, Крисолиус, Пий
Православные: Авксентий, Александр, Анатолий, Аполлос, Борис, Василий, Виталий, Владимир, Григорий, Дмитрий, Кастин, Мар, Марциал, Медул, Моисей, Петр, Поплий, Сильван, Стефан, Феликс, Филипп, Фелицата, Януарий
Читайте также гороскоп на 7 февраля и о том, какая в этот день будет погода.
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