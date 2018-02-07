Сейчас со злоумышленницей работают следователи

В Николаеве сегодня 30-летняя женщина убила своего новорожденного сына и выбросила его тело в контейнер для мусора, сообщают в Заводском отделе полиции ГУ НП в Николаевской области.

Согласно сообщению, младенца без признаков жизни нашла в контейнере для мусора местная жительница и вызвала полицию. Судебно-медицинский эксперт, осмотрев тело ребенка, выявил признаки насильственной смерти. Для установления окончательной причины смерти труп младенца направлен на проведение судебно-медицинской экспертизы.

"В течение нескольких часов проведенными мероприятиями оперативники уголовного розыска и сотрудники ювенальной превенции Заводского отдела полиции установили 30-летнюю роженицу, которая ночью родила ребенка, убила и решила от него избавиться. Женщина жила неподалеку, поэтому выбросила тело младенца в ближайший контейнер для мусора", - отметили в полиции.

Предварительно известно, что беременность она скрывала, родила ребенка на балконе своей квартиры, пока двое других ее несовершеннолетних детей спали.

Следователи Заводского отдела полиции по данному факту начали уголовное производство по признакам п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) и проводят расследование. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Сейчас со злоумышленницей работают следователи. Другие обстоятельства преступления устанавливаются.

Напомним, отец убил собственную дочь, чтобы она "не мучилась".