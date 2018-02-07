Ангела Меркель - залишається канцлером Німеччини, а головним дипломатом країни - найімовірніше стане есдек Мартін Шульц. Німецькі політики нарешті підписали коаліційну угоду і визначилися з ключовими міністрами в новому уряді. У тонкощі німецької внутрішньої політики занурилася Тетяна Логунова.

Вимучили. Це, звичайно, не зовсім літературне і політкоректне слово, але по-іншому про німецьку правлячу коаліцію - не скажеш. На 136 день після парламентських виборів - політики нарешті затвердили коаліційну угоду. І навіть розподілили основні портфелі - в новому уряді.

Здавалося, що цей політичний марафон - ніколи не закінчиться. 24 години переговорів - це вже новий рекорд німецького коаліційного процесу.

"- Так, одні летять на Марс, а ми все будуємо коаліцію".

А на момент - коли угоду вдалося узгодити - лідери партій, мабуть, настільки втомилися, що навіть не вийшли до журналістів. Ангела Меркель поїхала додому без коментарів,

Мартін Шульц виклав у соцмережі фото з однопартійцями і підписав "Втомлені, але задоволені". Радісну новину - доручили оприлюднити учасникам переговорів рангом нижче.

"Лідери партій ще дадуть прес-конференцію. Але, як ви бачите, - ми задоволені. Ми сказали собі, що маємо закінчити цієї ночі, вийти з окопів і припинити закопуватися. Потрібно було відкрито вирішувати конфлікти. І у нас вийшло", - повідомив Александр Добріндт, представник ХСС.

Коаліційна угода - а це 177 сторінок - присвячена, в основному, внутрішній політиці. Але є в ній згадки про Україну та Росію. Члени правлячої коаліції Німеччини - закликають Київ до реформ і боротьби з корупцією. Засуджують анексію Криму і участь Росії в дестабілізації ситуації на Донбасі, а також наполягають на повному виконанні мінських угод. Це - головна умова для можливого пом'якшення санкцій проти Москви.