"Інтершкола" випустила чергову команду професійних телевізійників [ Редактировать ]
Сьогодні дипломи "Інтершколи" отримали майбутні журналісти, телеведучі та режисери монтажу. Це вже дванадцятий навчальний рік.
За весь час роботи "Інтершколу" закінчили кілька тисяч випускників. Багатьох з них тепер можна побачити в ефірі провідних телеканалів країни. Працюють колишні студенти "Інтершколи" і за кадром популярних реаліті і ток-шоу. Сьогоднішні випускники теж мають змогу спробувати себе на каналах медіа-холдингу "Інтер". Найталановитіших - ви скоро зможете побачити в наших ефірах.
"Зараз я можу телебаченню сміливо сказати: я можу все! Ну, якщо не телебаченню, то собі точно, тому що дуже багато цікавої інформації, дуже все так би мовити динамічно", - наголосила Ольга Галан, випускниця "Інтершколи".
"Делиться с будующим поколением телевизионщиков невероятно важно. На сегодняшний момент - я уже могу рассказать о каких-то важных вещах, которые можно узнать журналисту только придя на практику. "Интершкола" для студентов - это такой шаг, толчок в мир телевидения", - підкреслила Анастасія Пелешок, викладач "Інтершколи".
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