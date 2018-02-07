Чи є життя на Марсі: компанія Ілона Маска почала вивчати "червону планету"

З космодрому на мисі Канаверал, у Флориді SpaceX вдало запустила надважкий ракетоносій Falcon Heavy.

Чому ця подія вже увійшла в історію разом із найвидатнішими етапами дослідження космосу - розкаже наша спеціальний кореспондент Світлана Чернецька.

Ось так, під музику Девіда Боуі, у космосі з'явився ще один об'єкт. Це червоний кабріолет Тесла. За його кермом - манекен у скафандрі, на панелі пристроїв - табличка з написом "не панікувати", а і з динаміків лунає пісня "Дивний випадок у космосі". А ось як це починалось.

Цей запуск вже увійшов в історію.

Falcon Heavy , що в перекладі "Важкий Сокіл" - найважчий і найпотужніший ракето-носій. Він здатен доправити на навколоземну орбіту до 64 тонни вантажу, це вдвічі більше, ніж його попередник "Дельта-4".

Шанси на успіх були 50 на 50. Тому що раніше такого ніхто не робив. Результат виявився більш, ніж задовільним, - адже прискорювачі ракетоносія успішно повернулися на Землю. Це синхронне дійство було не менш вражаючим.

"Тільки уявіть, що зліт та посадку ми зможемо спостерігати по кілька разів на день. Це зміцнює нашу віру у наступний проект, в такий собі міжпланетарний космічний корабель", - заявив Ілон Маск, голова підприємства SpaceX.

Втім, не обійшлося і без несподіванок. Один із трьох прискорювачів, центральний елемент, впав в океан за 100 метрів від платформи, на якій мав приземлитися.

А ось як цю подію описує колишній журналіст Інтера та один із членів команди запуску Андрій Васильєв.

"- Головне, ми знали, що ракета злетить. Злетить у будь-якому разі, за будь-яких обставин. Бо 10 тисяч інженерів, проектувальників, випробувачів, 10 тисяч по усій країні, протягом п'яти років працювали над цією ракетою. В нас була мета. Не факт, що ми на етапі виробництва її усвідомлювали. Можу сказати за себе - я просто робив свою роботу, не особливо задумуючись над тим, наскільки глобальною вона може бути".

Крім українця, який безпосередньо працював над запуском, до події долучилися Авіалінії Антонова. Вони надали літак "Руслан" для перевезення ракетних складових. В результаті - на орбіті Марса сотні мільйонів років кружлятиме автівка з камерами спостереження. А після запуску ми стали на крок ближчі до космічного туризму. Адже головна мета Маска - відправити на Марс людину.