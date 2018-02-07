В Украине с 2018 года в школы детей будут принимать по другим критериям. Об этом сообщает "Соцпортал".

Если ранее главными критериями для специализированных общеобразовательных учреждений были результаты конкурса, то теперь приоритет будет иметь адрес прописки будущего школьника.

Соответствующие изменения вступили в силу после принятия нового закона "Об образовании".

Согласно документу, за каждой школой будет закреплена определенная территория. Дети, проживающие в ее пределах, по достижению шести лет гарантированно получают место в данном учебном заведении, независимо о того, является ли она специализированной или обычной. Если в любой другой школе после приема закрепленных за ней детей останутся места, то можно отправлять ребенка туда. Однако в таком случае уже будет проводиться конкурс.

По словам завуча младших классов одной из школ Киева, информацию о привязке школ к определенным адресам стоит ожидать в конце марта, а узнать ее можно будет в самих учебных заведениях, в районных управлениях образования или на их сайтах. В апреле и мае, скорее всего, будут приниматься документы от детей по месту жительства, после 1 июня - от остальных.

Пока же педагог посоветовала родителям готовить все необходимые документы, в частности медицинские. Оригиналы нужно будет предоставить ближайшей школе от дома, а в другие можно будет подавать копии.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине школьники после 4 класса будут сдавать два экзамена.