Популярная в 90-х британская группа Spice Girls собирается совершить небольшое мировое турне после объявления о воссоединения. Об этом сообщает издание TMZ.

По информации журналистов, группа даст концерты в Великобритании и США.

Участницы группы уже встретились со своим бывшим менеджером Саймоном Фуллером для составления примерных дат турне.

Ранее сообщалось, что участницы культовой поп-группы 90-х Spice Girls подтвердили информацию о долгожданном воссоединении.