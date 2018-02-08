Spice Girls отправятся в мировое турне - СМИ [ Редактировать ]
Популярная в 90-х британская группа Spice Girls собирается совершить небольшое мировое турне после объявления о воссоединения. Об этом сообщает издание TMZ.
По информации журналистов, группа даст концерты в Великобритании и США.
Участницы группы уже встретились со своим бывшим менеджером Саймоном Фуллером для составления примерных дат турне.
Ранее сообщалось, что участницы культовой поп-группы 90-х Spice Girls подтвердили информацию о долгожданном воссоединении.
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