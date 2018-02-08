В Одессе мужчину осудили на три года заключения, обвинив его в антиукраинских репостах в социальной сети "ВКонтакте". Об этом сообщает Униан.

В сообщении говорится, что мужчина делал репосты "записей с призывами к совершению умышленных действий с целью изменения государственной границы Украины".

Также в издании отметили, что мужчину признали виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 109 (Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и части 1 статьи 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины.

Суд принял во внимание то, что обвиняемый признал свою вину и раскаялся, потому ему была предоставлена отсрочка на отбывание срока в один год.

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