На одном из островов Финляндии в Балтийском море откроют курорт, куда не будут пускать мужчин. Об этом сообщает FoxNews.

Бывший консультант Кристина Рот купила собственный остров у берегов Финляндии. Приобретенный райский уголок она назвала SuperShe. Это не только оздоровительный оазис, куда мужчинам вход воспрещен, но и сообщество женщин, которые объединены общими ценностями и интересами.

В интервью газете New York Post Кристина рассказала, что во время своей поездки в Калифорнию она заметила, что присутствие мужчин отвлекает женщин от полной релаксации: "Замечая милого парня, девушки сразу же красят губы. Моя идея в том, чтобы сосредоточиться на себе, а не поддаваться влиянию гормонов".

Защищаясь от критики в свой адрес, Рот уверяет, что любит мужчин. Кроме того, она приняла решение о создании острова в Финляндии, влюбившись в местного мужчину. "Его родители владеют островом, и он постоянно говорил мне, что соседний остров продается".

Женщинам на острове SuperShe обещают дни, наполненные солнцем, прибоем, здоровой едой и фитнесом, – все для того, чтобы "стать лучшими версиями себя". Правда, попасть на такой остров можно, только подав специальную заявку и пройдя отбор.

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