Руководитель отдела киберзащиты Министерства внутренней безопасности США Джанет Манфра заявила, что Россия до президентских выборов 2016 года успешно получила доступ к спискам избирателей в нескольких американских штатах. Об этом она рассказала в интервью телеканалу NBC News.

"Я не могу обсуждать секретную информацию публично... но мы видели, как целями (российских хакеров – ред.) стал 21 штат, и доступ к исключительно небольшому количеству из них был успешно взломан", - отметила представитель Министерства внутренней безопасности.

Отвечая на уточняющий вопрос, идет ли речь именно о российских правительственных структурах, а не просто о российских хакерах, чиновница отметила: "Да, в этом нет сомнений".

При этом в публикации приводятся слова экс-министра внутренней безопасности Джея Джонсона, который возглавлял ведомство в период последних президентских выборов в США.

"2016 год был "звонком", и сейчас перед руководством штатов и федеральным правительством стоит задача делать что-то до того, как на нашу демократия нападут снова", - подчеркнул бывший министр.

Ранее мы писали о том, что российские хакеры несколько месяцев пытаются взломать Сенат США.