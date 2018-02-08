В США подтвердили проникновение российских хакеров в избирательную систему [ Редактировать ]
Руководитель отдела киберзащиты Министерства внутренней безопасности США Джанет Манфра заявила, что Россия до президентских выборов 2016 года успешно получила доступ к спискам избирателей в нескольких американских штатах. Об этом она рассказала в интервью телеканалу NBC News.
"Я не могу обсуждать секретную информацию публично... но мы видели, как целями (российских хакеров – ред.) стал 21 штат, и доступ к исключительно небольшому количеству из них был успешно взломан", - отметила представитель Министерства внутренней безопасности.
Отвечая на уточняющий вопрос, идет ли речь именно о российских правительственных структурах, а не просто о российских хакерах, чиновница отметила: "Да, в этом нет сомнений".
При этом в публикации приводятся слова экс-министра внутренней безопасности Джея Джонсона, который возглавлял ведомство в период последних президентских выборов в США.
"2016 год был "звонком", и сейчас перед руководством штатов и федеральным правительством стоит задача делать что-то до того, как на нашу демократия нападут снова", - подчеркнул бывший министр.
Ранее мы писали о том, что российские хакеры несколько месяцев пытаются взломать Сенат США.
по теме
Джим Керри удалил страницу в Facebook из-за вмешательства России в выборы
Американский актер Джим Керри удалил свою страничку в Facebook из-за того, что Россия использовала социальную сеть как инструмент во время расследуемого вмешательства в выборы президента США.
Хакеры "превратили" банкоматы в игровые автоматы
Министерство юстиции США обвинило двух мужчин в ограблении банкоматов
У США хочуть оприлюднити документ про втручання Росії у вибори
Документ про втручання Росії у президентські вибори хочуть оприлюднити у США. За це напередодні проголосував комітет розвідки Палати представників.
США та Україна розроблять систему захисту від кібератак
Конгрес США розгляне законопроект про співпрацю з Україною у сфері кібербезпеки. Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив автор законопроекту , демократ Брендан Бойл.
Госдепартамент США готов к новым санкциям против России
Представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт отметила, что США готовы к введению в будущем новых санкций против компаний, ведущих бизнес с российским оборонным сектором