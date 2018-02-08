Курс доллара в Украине продолжает падать [ Редактировать ]
Национальный банк Украины на 8 февраля свидетельствует о продолжающемся снижении стоимости доллара и евро.
НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2711,9635 гривны (-34,1231);
– 100 евро – 3346,0206 гривны (-39,6296);
Напомним, что курс криптовалюты обвалился на 98%.
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