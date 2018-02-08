НАТО створює нові штаб-квартири. Один з командних центрів Альянсу розмістять на заході Німеччині. Він відповідатиме за логістику військ та військової техніки й устаткування. Ще одна штаб-квартира з'явиться у Сполучених Штатах. Її завданнями стануть контроль і координація морських та повітряних переміщень між Північною Америкою та Європою.

Щоправда, офіційно це рішення має бути ухвалено наступного тижня під час зустрічі міністрів оборони НАТО у Брюсселі. Зміцнення командної структури сил НАТО - це відповідь на агресивну політику Росії з часів анексії Криму і початку бойових дій в Донбасі.