НАТО проводить навчання у Чорному морі [ Редактировать ]
У Чорному морі, неподалік Одеси, тривають навчання військових кораблів НАТО.
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