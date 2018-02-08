У Чорному морі, неподалік Одеси, тривають навчання військових кораблів НАТО. У складі двох морських груп Альянсу британський есмінець, турецькі та румунські фрегати і тральщики. Серед завдань -відпрацювання протидії мінної небезпеки. Сьогодні, зокрема, провели спільне маневрування із залученням вертольотів та винищувачів. Після початку російської воєнної агресії на Донбасі 2014, в Чорному морі практично постійно перебувають кораблі ВМС США та інших країн північноатлантичного альянсу.