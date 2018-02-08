Польська опозиція готує альтернативний закон про Інститут національної пам'яті. Аби уникнути найбільш суперечливі положення і не погіршувати стосунки з важливими партнерами - насамперед зі США. З ким ще Варшава ризикує посваритися через історичні погляди - розкаже Олена Абрамович.

Чисельні заяви від Ізраїлю, зауваження від США про можливе погіршення відносин, звернення від України. Проте польський президент Анджей Дуда усе ж підписав скандальний закон напередодні. І передав його на оцінку Конституційному суду. Вашингтон відразу ж відреагував - розчаровані. Піднялась дискусія і в Парижі: глава французького МЗС наголосив: переписувати історію - погана ідея.

"Сподіваюся, польський народ зможе змінити свою думку і в найближчі кілька днів вибратися з цієї галасливої бульбашки, нав'язаної йому націоналістами. Це доволі сумно", - сказав Жан-Ів Ле Дріан, Глава МЗС Франції.

Вихід стала шукати польська опозиція. Відносини зі США - це гарантія безпеки, заявили у партії "Громадянська платформа" й узялися готувати альтернативний, більш "м'який" законопроект. Тим часом на польських телеканалах не стихають дискусії. Автор поправки про покарання за так звані "бандерівські злочини" просуває своє бачення відповідальності за нацистські злочини.

"Близько п'яти тисяч українців були вбиті самими українцями. Найбільше жертв було серед поляків, на другому місці - євреї. Якщо вони не були вбиті німцями, то вони гинули від рук українських націоналістів", - говорить Томаш Жимковський, Депутат польської партії Кукіз'15 .

Пролунали з Варшави обурення і на адресу Українського інституту національної пам'яті. Польські колеги назвали провокативною пропозицію продовжувати історичні дискусії на території України з питань безпеки. Поляки підкреслили - положення закону не стосуються наукової діяльності. Утім, про можливі перепони в подальшій співпраці заявляють уже й з українського боку. Саме через скандальний закон.

"Вважаю, цей закон вкрай шкідливим, шкідливим для польсько-українських стосунків. Справа в тому, що важливу частину цих стосунків становлять переосмислення і обговорення важких питань українсько-польського минулого. Після ухвалення цього закону, фактично історичні дискусії, принаймні на території Польщі- стали неможливими",- говорить Володимир В'ятрович, директор Українського інституту національної пам'яті.

В Українському Інституті національної пам'яті вважають, що ухвалений Варшавою закон кидає тінь на приблизно мільйон українців, що проживають на території Польщі. Адже за документом, усі вони можуть бути носіями, носіями так званої "бандерівської ідеології".