Американские фондовые биржи снова рухнули [ Редактировать ]
8 февраля торги на Американской фондовой бирже в четверг вновь закончились падением, на этот раз на 3,8%- 4,15%.
Индекс Dow Jones обрушился на 4,15% - до 23860,46 пункта.
Индекс S&P 500 - на 3,75% - до 2581,08 пункта.
NASDAQ - на 3,9% - до 6777,16 пункта.
Ранее мы писали о том, что такое индекс Доу-Джонса.
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