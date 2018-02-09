8 февраля торги на Американской фондовой бирже в четверг вновь закончились падением, на этот раз на 3,8%- 4,15%.

Индекс Dow Jones обрушился на 4,15% - до 23860,46 пункта.



Индекс S&P 500 - на 3,75% - до 2581,08 пункта.



NASDAQ - на 3,9% - до 6777,16 пункта.

Ранее мы писали о том, что такое индекс Доу-Джонса.