На западе Мексики, из штата Халиско в центральный штата Керетапо, мужчина отправил двухмесячного тигренка в пластиковом контейнере.

Необычную посылку обнаружила полицейская собака, когда обнюхивала коробки в поисках контрабанды. Тигренок был обезвожен, но в целом его состояние хорошее.

Пересылку животного по почте признали жестоким обращением с животными. Тигренка изъяли и передали в центр содержания животных. Полиция и природоохранное ведомство начали расследование.

Ранее мы писали о том, что китаянка отправила своего новорожденного младенца по почте в приют.