В Мексике мужчина отправил тигра по почте [ Редактировать ]
На западе Мексики, из штата Халиско в центральный штата Керетапо, мужчина отправил двухмесячного тигренка в пластиковом контейнере.
Необычную посылку обнаружила полицейская собака, когда обнюхивала коробки в поисках контрабанды. Тигренок был обезвожен, но в целом его состояние хорошее.
Пересылку животного по почте признали жестоким обращением с животными. Тигренка изъяли и передали в центр содержания животных. Полиция и природоохранное ведомство начали расследование.
Ранее мы писали о том, что китаянка отправила своего новорожденного младенца по почте в приют.
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