Гаджеты давно научились следить не только за физическим, но и за психологическим самочувствием. Мы выбрали пять приложений, научат медитировать и расслабляться в конце рабочего дня и справляться с плохими мыслями.

Headspace

Одно из самых известных приложений для всех, кто хочет улучшить психическое здоровье и научиться правильно медитировать. Headspace помогает выбрать программу медитации в зависимости от ваших проблем и распорядка дня. Помогает пользователю непосредственно создатель Headspace, буддистский монах из Англии Энди Падикомб, который советует сесть поудобнее, отбросить мысли, следить за дыханием, и милая анимация, которая объясняет, как во время разных техник тело взаимодействует с сознанием.

Happify

После того как вы ответите на несколько вопросов о себе, Happify сделает вас счастливее, подобрав подходящую серию упражнений. Каждый комплекс задач направлен на решение конкретной проблемы, и раз в две недели приложение оценивает ваш уровень счастья.

Thought Challenger

Для начала приложение захочет понять, что конкретно вас беспокоит. Формулируете проблему и вписываете в окошко. Возникнут трудности - приложение попробует само распознать причины негативных мыслей и посоветует несколько возможных вариантов.

Следующий шаг - Thought Challenger предлагает вам поразмышлять: достаточно ли оснований считать ваши тревоги объективными? Далее из небольшого списка утверждений - крайностей, в которые люди, как правило, впадают - нужно выбрать одно, которое вам наиболее свойственно. Затем приложение предлагает три совета, как избежать влияния этих крайностей. После этого вы вновь сами сформулируете и записываете свой вариант позитивного, противоположного изначальному мышления. Если вариантов по-прежнему нет, приложение предложит несколько на выбор.

Итог - короткая фраза, слова в которой Thought Challenger раскрашивает в разные цвета и помещает на ваш условный рабочий стол. Схема кажется очень непростой, но путь от "Я не могу это сделать" до "Если я хотя бы попробую, я могу преуспеть" на самом деле состоит всего из нескольких кликов.

АнтиПаника

Русскоязычное приложение для людей, страдающих паническими атаками. "АнтиПанику" создали профессиональные психологи. Перед тем как предложить упражнения для борьбы с тревогой, оно знакомит пользователя с теорией проблемы.

Остановка сердца, обморок, потеря контроля над собой, инсульт... Приложение доступно объясняет, почему при панической атаке ничего из этого с человеком не случится. "АнтиПаника" предлагает вести дневник панических атак, а главное - в случае приступа при помощи коротких вопросов и ответов на них (да/нет) приложение контролирует степень беспокойства.

Calm

Шум моря или пение птиц ранним утром в деревне, треск дров в костре или тишина облаков - вот плей-лист от приложения Calm для тех, кто хочет побыть наедине со своими мыслями. Кроме звуков природы и приятной музыки, вы найдете несколько курсов по медитации и сказки на ночь. Основные предложения доступны бесплатно, но можно оформить подписку на месяц или год.

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