5 бесплатных приложений, которые помогут справиться с плохим настроением [ Редактировать ]
Гаджеты давно научились следить не только за физическим, но и за психологическим самочувствием. Мы выбрали пять приложений, научат медитировать и расслабляться в конце рабочего дня и справляться с плохими мыслями.
Headspace
Одно из самых известных приложений для всех, кто хочет улучшить психическое здоровье и научиться правильно медитировать. Headspace помогает выбрать программу медитации в зависимости от ваших проблем и распорядка дня. Помогает пользователю непосредственно создатель Headspace, буддистский монах из Англии Энди Падикомб, который советует сесть поудобнее, отбросить мысли, следить за дыханием, и милая анимация, которая объясняет, как во время разных техник тело взаимодействует с сознанием.
Happify
После того как вы ответите на несколько вопросов о себе, Happify сделает вас счастливее, подобрав подходящую серию упражнений. Каждый комплекс задач направлен на решение конкретной проблемы, и раз в две недели приложение оценивает ваш уровень счастья.
Thought Challenger
Для начала приложение захочет понять, что конкретно вас беспокоит. Формулируете проблему и вписываете в окошко. Возникнут трудности - приложение попробует само распознать причины негативных мыслей и посоветует несколько возможных вариантов.
Следующий шаг - Thought Challenger предлагает вам поразмышлять: достаточно ли оснований считать ваши тревоги объективными? Далее из небольшого списка утверждений - крайностей, в которые люди, как правило, впадают - нужно выбрать одно, которое вам наиболее свойственно. Затем приложение предлагает три совета, как избежать влияния этих крайностей. После этого вы вновь сами сформулируете и записываете свой вариант позитивного, противоположного изначальному мышления. Если вариантов по-прежнему нет, приложение предложит несколько на выбор.
Итог - короткая фраза, слова в которой Thought Challenger раскрашивает в разные цвета и помещает на ваш условный рабочий стол. Схема кажется очень непростой, но путь от "Я не могу это сделать" до "Если я хотя бы попробую, я могу преуспеть" на самом деле состоит всего из нескольких кликов.
АнтиПаника
Русскоязычное приложение для людей, страдающих паническими атаками. "АнтиПанику" создали профессиональные психологи. Перед тем как предложить упражнения для борьбы с тревогой, оно знакомит пользователя с теорией проблемы.
Остановка сердца, обморок, потеря контроля над собой, инсульт... Приложение доступно объясняет, почему при панической атаке ничего из этого с человеком не случится. "АнтиПаника" предлагает вести дневник панических атак, а главное - в случае приступа при помощи коротких вопросов и ответов на них (да/нет) приложение контролирует степень беспокойства.
Calm
Шум моря или пение птиц ранним утром в деревне, треск дров в костре или тишина облаков - вот плей-лист от приложения Calm для тех, кто хочет побыть наедине со своими мыслями. Кроме звуков природы и приятной музыки, вы найдете несколько курсов по медитации и сказки на ночь. Основные предложения доступны бесплатно, но можно оформить подписку на месяц или год.
Ранее мы писали о том, как скачать фото из Instagram.
по теме
Как скачать фото из Instagram: 4 способа
Давно хотели скачать понравившиеся снимки с Instagram, но не знали как? Ведь ресурс на прямую не разрешает сохранять изображения. Мы раскроем несколько секретов, как все же можно загрузить понравившиеся изображения на любое устройство.
Что приготовить на завтрак: 6 рецептов блюд в кружке
И даже если вам на работу нужно уходить самым ранним утром - не стоит отказывать себе во вкусном завтраке. Кружка, немного простых ингредиентов и микроволновая печь - и на работу вы уже пойдете определенно в хорошем настроении и полными сил и энергии.
Как быстро заснуть: 5 действенных советов
Сон играет важнейшую роль в жизнедеятельности человека. Его недостаток способен привести к достаточно серьезным проблемам со здоровьем. Однако бывает так, что нам тяжело заснуть. Что же делать в таких ситуациях?
В Закарпатье от кори умерла маленькая девочка
Первый случай смерти от кори в Закарпатье. Умерла пятилетняя девочка. Ребенка госпитализировали 19 января. на пятый день после появления симптомов: высокой температуры и характерной сыпи.
B пиве нашли лекарство от опасных болезней
Ученые сделали неожиданное открытие.