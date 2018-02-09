И даже если вам на работу нужно уходить самым ранним утром - не стоит отказывать себе во вкусном завтраке. Кружка, немного простых ингредиентов и микроволновая печь - и на работу вы уже пойдете определенно в хорошем настроении и полными сил и энергии.

Маффин с корицей в кружке

Ингредиенты:

Кокосовая мука - 2 ст. л.

Молоко (растительное) - 2 ст. л.

Яйца - 1 шт.

Масло (кокосовое) - 2 ст. л.

Мед (или кленовый, финиковый сироп) - 1,5 ст. л.

Масло (растительное) - 1 ст. л.

Корица - 1 ч. л.

Сахар (кокосовый) - 1 ч. л.

Лимон (сок) - ½ ч. л.

Разрыхлитель - ½ ч. л.

Соль - щепотка

Способ приготовления:

В небольшой миске смешайте все ингредиенты для теста: кокосовую муку, корицу, яйцо, 2 ст. л. молока, мед, 1 ст. л. кокосового масла и щепотку соли. В самом конце добавьте разрыхлитель. Переложите готовую смесь в банку или кружку и отправьте в микроволновую печь на 2 минуты.

Отдельно смешайте ингредиенты для крема: по 1 ст. л. кокосового и растительного масла, 1 ч. л. кокосового сахара и лимонный сок. Готовый маффин покройте кокосовым кремом и подавайте к столу.

Брауни в кружке

Ингредиенты:

Хлопья (овсяные) - ⅓ стакана

Миндальное молоко - 80 мл

Мука (пшеничная) - 1 ст. л.

Какао - 1 ст. л.

Сироп (кленовый) - 1 ст. л.

Масло (кокосовое) - 1 ч. л.

Шоколад (капли) - ½ ч. л.

Ваниль - ½ ч. л.

Разрыхлитель - ¼ ч. л.

Орехи (грецкие) - по вкусу

Соль - щепотка

Способ приготовления:

Соедините все сухие ингредиенты в миске и хорошо перемешайте. Добавьте молоко, кленовый сироп, кокосовое масло и ваниль. Перемешайте и добавьте после этого шоколадные капли. Перелейте готовую смесь в кружку и отправьте в микроволновую печь на 2 минуты. Готовый маффин посыпьте сверху грецкими орехами.

Омлет в кружке

Ингредиенты:

Яйца - 2 шт.

Шпинат - ¼ стакана

Болгарский перец (красный мелко нарезанный) - 1 ст. л.

Сыр (фета) - 1 ст. л.

Лук (зеленый) - 1 ч. л.

Масло (оливковое) - 1 ч. л.

Перец (черный молотый) - по вкусу

Способ приготовления:

Смажьте маслом внутренние стенки кружки. Разбейте в кружку яйца и взбейте их с помощью вилки.

Добавьте мелко нарезанный красный болгарский перец, шпинат, сыр, зеленый лук и молотый перец. Хорошо перемешайте. Поставьте кружку в микроволновую печь и готовьте 1,5-2 минуты на максимальной мощности.

Достаньте готовый омлет и дайте ему остыть минуту.

Арахисовый кекс в кружке

Ингредиенты:

Мука (миндальная) - 1 стакан

Яйца - 2 шт.

Арахисовая паста - ⅓ стакана

Мед (или сахарозаменитель) - ⅓ стакана

Масло (сливочное) - ¼ стакана

Шоколад (капли без сахара) - ¼ стакана

Вода - ¼ стакана

Разрыхлитель - 1 ч. л.

Ваниль (экстракт) - ½ ч. л.

Способ приготовления:

В микроволновой печи разогрейте арахисовую пасту, пока она не станет мягкой. В небольшой миске смешайте миндальную муку, мед и разрыхлитель. Хорошо перемешайте. Добавьте яйца, ваниль, арахисовую пасту и воду. Снова все хорошо перемешайте. В конце добавьте шоколадные капли. Распределите готовую смесь по шести кружкам. Поставьте в микроволновую печь и готовьте 1-2 минуты. Подавайте кексы теплыми.

Панкейки в кружке за 2 минуты

Ингредиенты:

Мука - 1 стакан

Молоко (растительное или коровье) - ¾ стакана

Голубика - 8-10 ягод

Сахар (или мед) - 2 ч. л.

Разрыхлитель - 1 ч. л.

Масло (сливочное) - 1 ч. л.

Сироп (кленовый) - по вкусу

Способ приготовления:

В небольшой миске соедините муку, разрыхлитель и сахар. Хорошо все перемешайте. Добавьте сливочное масло (оно должно быть комнатной температуры) и молоко и снова перемешайте. На дно кружек положите голубику, добавьте тесто и отправьте в микроволновую печь на 2 минуты. Панкейки должны увеличиться в размере. Достаньте кружки из микроволновой печи и полейте панкейки кленовым сиропом. Подавайте сразу.

Мексиканские маффины в кружке

Ингредиенты:

Булочка (круглая) - 1 шт.

Яйца - 1 шт.

Сыр (чеддер тертый) - 2 ст. л.

Колбаса (со специями мелко нарезанная) - 1 ст. л.

Помидоры (нарезанные кубиками) - 1 ч. л.

Авокадо (нарезанное кубиками) - 1 ч. л.

Йогурт - 1 ст. л.

Соус (пико де гайо или другой острый) - 1 ст. л.

Масло (оливковое) - 1 ч. л.

Соль - по вкусу

Способ приготовления:

Смажьте маслом внутренние стенки кружки. Разрежьте булочку вдоль. Положите нижнюю часть на дно кружки.

В отдельной миске смешайте яйца, нарезанные на кубики помидор и авокадо, йогурт, соус и соль. Перелейте смесь в кружку. Накройте яичную смесь верхней частью булочки, посыпьте тертым сыром и мелко нарезанной колбасой.

Отправьте в микроволновую печь на 1-2 минут. Дайте остыть пару минут и подавайте к столу.

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