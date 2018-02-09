В Японии и Китае рухнули фондовые биржи [ Редактировать ]
9 февраля котировки на китайской и японской фондовых биржах рухнули после обвала на американском рынке. Об этом пишет Корреспондент.net.
Котировки на Токийской фондовой бирже (ТФБ) на открытии 9 февраля упали на 700 пунктов под влиянием обрушения фондовых индексов США.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, в первые девять минут торгов упал на 757 пунктов до уровня около 21133.
Предыдущая сессия закрылась на отметке 21890.
Основные индексы на китайских фондовых биржах рухнули на 2,7%-5,2% вслед за американскими и японскими.
Основной индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite Index обрушился на 5,15% – до 3094,03 пункта, шэньчжэньский Shenzhen Composite Index снизился на 2,68% – до 1688 пункта. Тем временем гонконгский индекс Hang Seng упал на 3,91% – 29294,25 пункта.
Напомним, что американские фондовые биржи рухнули второй раз за неделю.
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