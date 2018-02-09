9 февраля котировки на китайской и японской фондовых биржах рухнули после обвала на американском рынке. Об этом пишет Корреспондент.net.

Котировки на Токийской фондовой бирже (ТФБ) на открытии 9 февраля упали на 700 пунктов под влиянием обрушения фондовых индексов США.



Ключевой индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, в первые девять минут торгов упал на 757 пунктов до уровня около 21133.



Предыдущая сессия закрылась на отметке 21890.

Основные индексы на китайских фондовых биржах рухнули на 2,7%-5,2% вслед за американскими и японскими.

Основной индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite Index обрушился на 5,15% – до 3094,03 пункта, шэньчжэньский Shenzhen Composite Index снизился на 2,68% – до 1688 пункта. Тем временем гонконгский индекс Hang Seng упал на 3,91% – 29294,25 пункта.

Напомним, что американские фондовые биржи рухнули второй раз за неделю.