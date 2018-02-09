Учні перших, п'ятих та десятих класів із нового навчального року вчитимуться за новими підручниками. Надрукувати 18 мільйонів примірників, таке завдання ставлять перед українськими типографіями в Міносвіті. Поліграфісти ж застерігають - виконати такий обсяг роботи в зазначені терміни можуть і не встигнути. Більше - у матеріалі Ліни Зеленської.

Звичайна шкільна бібліотека. Це полиця для підручників, які вже на заслуженому відпочинку. А це - підручник з інформатики для учнів 5-ого класу. З нового навчального року п'ятикласники штудіюватимуть комп'ютерну грамоту за новими посібниками.

В українських школах освітня програма оновлюється з періодичністю у 5 років. Відповідно до цього Міносвіти випускає підручники з тих чи інших предметів. Процедура незмінна: конкурс для видавців та Авторів проводять у два етапи. На першому, - рішення чи надавати підручникові гриф "рекомендовано" приймає експертна комісія, на другому - своє слово скажуть педагоги. Цьогоріч усе як завжди. От лише обсяги друку навчальних посібників рекордно зросли.

"У нас ніколи такого не було, щоб ми в один рік друкували три паралелі підручників - 10 клас - це 88 назви підручників. Всього на цей рік передбачається, що надрукують більше 18 мільйонів примірників. Для порівняння - в минулому році ми друкували 8 з невеличким", - говорить Олена Дубовик, заступник директора Інституту модернізації змісту освіти.

Cтартуватиме конкурс ближче до весни і триватиме близько 3 місяців. Відповідно, встигнути надрукувати підручники типографіям треба примудритися за літо.

"Производственные мощности, которые есть в Украине могут не справиться. За 2 месяца освоить 18 миллионов учебников для украинских типографий нереально.то количество, которое можем, задействовав все мощностя, которые есть в Украине, это 8-9 миллионов", - говорить Валентин Протоцький, директор видавництва.

На цьому апараті книжкові блоки зшивають на нитку. Великій типографії під силу за місяць надрукувати близько 200 тисяч підручників. Таких потужних підприємств в Україні з десяток. Поспіх може позначитися на якості. Крім того, у типографії не впевнені, що із закладених на виготовлення нових підручників - восьмисот трьох мільйонів гривень, до них дійде уся сума.

"Дуже часто вибирають не типографію, видавництво, а посередника... цей посередник шукає іншого посередника, третього а потім прийде і скаже, поставить перед фактом: от у тебе є три копійки. Хочеш, друкуй цей тираж ми її робити не будемо, тому що, це Діти", - говорить Надія Квітка, заступник директора типографії.

Якщо до першого вересня типографії не встигнуть виконати держзамовлення, учні займатимуться за старими підручниками або тимчасово перейдуть на електронні. Видавці радять педагогам не поспішати відкладати підручники для першого, п'ятого та десятого класів на дальні полиці. Мовляв, нехай ще побудуть "на лаві запасних".