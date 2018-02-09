Кількість жертв унаслідок землетрусу на Тайвані зросла до 12. Пошукові роботи під завалами тривають і досі. Рятувальники докладають максимальних зусиль, щоб знайти сім'ю з Китаю, яка досі у будівлі. До операції навіть залучили пошукового собаку, який раніше вже знаходив постраждавших.

У вівторок потужний землетрус магнітудою 6 обрушився на місто Хуалянь. Від поштовхів кілька будівель нахилилися і наразі в аварійному стані.