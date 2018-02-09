Землетрус на Тайвані: рятувальники шукають під завалами сім'ю з Китаю [ Редактировать ]
Кількість жертв унаслідок землетрусу на Тайвані зросла до 12. Пошукові роботи під завалами тривають і досі. Рятувальники докладають максимальних зусиль, щоб знайти сім'ю з Китаю, яка досі у будівлі. До операції навіть залучили пошукового собаку, який раніше вже знаходив постраждавших.
У вівторок потужний землетрус магнітудою 6 обрушився на місто Хуалянь. Від поштовхів кілька будівель нахилилися і наразі в аварійному стані.
по теме
Землетрус на Тайвані: кількість жертв продовжує зростати
У місті Хуалянь досі шукають під завалами місцевих жителів. Загалом там обвалилося 5 будівель, пошкоджено один із найбільших мостів.
Люди чудом выживают: шокирующие видео землетрясения на Тайване
На острове Тайвань в результате землетрясения на дороги, заполненные автомобилями, с горы посыпались глыбы камней.
На Тайване произошло новое землетрясение
У берегов уезда Хуалянь снова произошло землетрясение. В этот раз магнитуда составила 4,6.
Землетрясение на Тайване привело к гибели людей
Возле города Хуалянь на Тайване произошло мощное землетрясение, которое вызвало обрушение гостиницы Marshal Hotel и еще четырех зданий.
В Китае обрушилась автотрасса над метро (фото)
В среду, 7 февраля, в китайском городе Фошань обвалилась автомобильная дорога. Погибли по меньшей мере 8 человек.