Транспортний колапс спричинила негода у Франції. Снігопад не припиняється від понеділка. За цей час випало близько 13 см снігу, що спровокувало ускладення руху на дорогах. У деяких містах владі довелося облаштувати пункти ночівлі для тих, хто не зміг дістатися додому.

Попри труднощі, багато людей поставилися до негоди із гумором: парижани дістали лижне обладнання й залюбки каталися засніженими вулицями столиці Франції.