Но, вернемся на украинскую землю. Далеко не олимпийской по духу оказалась первая неделя новой сессии Парламента. Первые два законопроекта из большого пакета реформ от Кабмина уже приняты на этой неделе.

Напомню, всего правительство предложило принять 35 законопроектов, которые должны заложить основу для существенного экономического роста в нашей стране. Решения в этом пакете самые разные - от дерегуляции до создания новой Службы финансовых расследований.

Казалось бы хороший темп! Почти олимпийский. Вот так до лета можно было бы принять и все остальные законопроекты, если бы... Если бы не все те же проблемы, которые не покидают наших избранников уже четвертый год. Зал пустой, амбиции большие... А еще и выборы все ближе!

Почему именно сегодня в Раде заговорили о выборах - знает моя коллега Екатерина Лысенко.

У них позади не просто трудовая неделя, а старт новой, восьмой сессии. Казалось бы, первые дни работы должны запестреть принятыми решениям, тем более что отложенных неотложных вопросов у депутатов на месяц беспрерывной работы.

"Я впевнений, ми всі повні сил", - говорил Андрей Парубий, Председатель Верховной Рады Украины.

Но сил оказалось недостаточно. Первое из наболевшего - антикоррупционный суд.

"Ми повинні розблокувати роботу комітетів над законопроектами України щодо створення антикорупційного суду", - сказал Артур Герасимов, народный депутат, Блок Петра Порошенко.

Но до включения в повестку дня даже не дошли.

"Мишача вовтузня і свідчення того, що Антикорупційний суд не потрібний правлячій олігархічній верхівці", - заявил Олег Березюк, народный депутат, "Самопомич".

"Ми можемо тут готувати законопроекти, ми можемо їх проводить через комiтети, доводити до сесiйної зали, але якщо нема 226 голосiв - ми не можемо проголосувати", - сказал Леонид Емец, народный депутат, "Народный фронт".

Куда же делись депутаты - этим вопросом задавались в каждой фракции. И вели свой подсчет, кто Киев променял на Вашингтон.

"Більше 50 депутатів кинули роботу і полетіли в Америку на, так звані, молитовні сніданки. Ми вважаємо, що має бути скорочена чисельність депутатів, якщо вони не здатні приходити на роботу, якщо для них сніданки в Америці важливіші, ніж сніданки, обіди і вечері українців, яким немає чого їсти через їхню політику, тоді вони не мають права тримати депутатський мандат. Тому оприлюднити списки всіх, кого не було, вирахувати із зарплати, і взагалі - скоротити чисельність депутатів і позбавити мандатів тих, хто не має почуття відповідальності", - говорит Олег Ляшко, народный депутат "Радикальная партия".

"Ідеї штрафів, якихось грошових, дивлячись на декларації, вони не працюють. Були різні ідеї: тілесні покарання, інші якісь речі, але поки що вони не дозволені конституцією", - говорит Алексей Гончаренко, народный депутат, Блок Петра Порошенко.

И, исходя из этого, в среду заседание закрыли досрочно, а в четверг - повестку дня перекроили, заполнив ее социальными вопросами.

"Є, як є і тому Парубій шукає ті речі, за які сьогодні будуть голосувати вся сесійна зала", - сказал Роман Семенуха, народный депутат, "Самопомич".

"Парламент не має коаліції. 226 які мають бути для того, щоб приймати будь-які закони або постанови, на цьому тижні сталася ще одна подія - два депутати покинули фракцію БПП, тобто коаліції на сьогоднішній день немає впринципі", - заявил Николай Скорик, народный депутат, "Оппозиционный блок".

"Саме тому, не виноситься в зал, ви ж бачите, що голова парламенту намагається виносити виключно ті питання, які мають підтримку, і все одно вони складно проходять через зал, тому через відсутність домовленостей не виноситься голова Нацбанку", - говорит Оксана Продан, народный депутат, Блок Петра Порошенко.

Из-за отсутствия голосов, многие главные кресла страны пустуют. Хотя на этой неделе о кадрах в Раде хотя бы стали предметно говорить. В Нацбанке Гонтареву заменить Смолием - это то, что предлагает президент.

"Раніше, ніж в кінці місяця, питання щодо голови Нацбанку України не буде розглядатись, сьогодні Смолія запустили по всім фракціям на обговорення, хтось його за щось там провіряє, щупає", - рассказывает Максим Курячий, народный депутат, Блок Петра Порошенко.

"Кадрові питання - так, вони важливі, але вони не такі першочергові для нас. Тому, буде в порядку денному призначення голови нацбанку - ми обов'язково зустрінемся і задамо питання", - сказал Максим Бурбак, народный депутат, "Народный фронт".

"В верховній раді базар не закінчився, базар - це торги, вони торгуються за кожну посаду, без звіту Гонтаревої і без того, яка була участь Смолія - фракція Батьківщина не бачить можливості підтримки Смолія, оскільки він працював в раді нацбанку, і фактично з його замовчування відбувалися закриття банків, підняття курсу гривні, збільшення ставки по кредитним договорам", - сказал Вадим Ивченко, народный депутат, "Батькивщина".

Но кроме Смолия, нерешенными остаются ротации в Центризбиркоме. Правда, с мертвой точки процесс сдвинулся - хотя бы названы кандидатуры. Теперь у них спецпроверка: изучение деклараций и доходов, а уж после - голосование. ЦИК формируется по квотному принципу, и в зависимости от величины фракции - политсилы могут претендовать на одну или несколько кандидатур. Впрочем, кандидатов от третьей по величине фракции парламента, в коалиции сразу принимать не захотели. Это тоже стало предметом для дискуссии.

"Президентом України переподано вже 14 кандидатур, де представлено всі фракції і групи, крім опозиційного блоку. Чому опозиційний блок дав декілька кандидатур. В АП відбулися консультації з цього приводу, працювала адміністрація з опоблоком, їм було запропоновано визначитися з тими кандиадтурами, кого вони вважають якнайкраще і президент довнесе ще одну кандидатуру", - сказала Ирина Луценко, народный депутат, Блок Петра Порошенко.

"Ми вважаємо, що потрібен баланс, а для того, щоб він був - потрібно представництво опозиційної фракції. Нам потрібно мати дві кандидатури, це буде справедливо. Виконуючи всі рекомендації Ради Європи і ПАРЕ - у нас повинно бути дві кандидатури. Вони не погоджуються на багато речей, вони ліквідували комітети, вони повністю забрали собі владу і докерувались до того, що рівень довіри до влади 5%", - заявил Юрий Бойко, глава фракции "Оппозиционный блок".

"Мені б хотілось, щоб ігрища з ЦВК не закінчились тим, що не проголосували за окремих членів ЦВК", - сказал Сергей Соболев, народный депутат, "Батькивщина".

Кроме антикоррупционного суда и кадровых вопросов, у депутатов еще ряд срочных документов о которых в Раде не особо хотят вспоминать, но им напоминают.

"Чи не погоджуємось ми з тим, що діюча виборча система є неприйнятною. Діюча передвиборча система корумпує передвиборчій процес. Стало нормою в нашій країні, коли люди купують голоси. Ми маємо шанс це змінити, ми маєм створити нормальну прозору систему. Я глибоко переконаний, що люди сьогодні чекають від нас не те, щоб політики за 1,5-2 роки до виборів починали мірятись своїми рейтингами. А ми маємо розуміти, що до виборів у нас є шанс прийняти надважливі рішення, рішення які очікують люди", - сказал Владимир Гройсман, Премьер-министр Украины.

7 ноября проект избирательного кодекса приняли в первом чтении. А финальное рассмотрение рискует быть самым продолжительным в истории парламента, к нему уже четыре тысячи 400 поправок - депутатский рекорд. Но когда будет то самое голосование - не знает никто.

"В нас складається таке враження, що та робоча група, яка була створена у парламенті головою ВР, отримала якесь доручення затягувати процес з тим, щоб цей законопроект не було винесено в парламент, в сесійну залу в другому читанні", - рассказывает Татьяна Острикова, народный депутат, "Самопомич".

"Є різні види відкритих списків. Головне, щоб ці відкриті списки не перетворилися в мажоритарку. На переконання Батьківщини - іде свідоме затягування процесу", - рассказывает Иван Крулько, народный депутат, "Батькивщина".

Но все эти вопросы ближайшие две недели явно не будут волновать нардепов. Ведь по графику в сессионный зал они вернутся только в конце февраля. Поработав в этом месяце лишь полторы недели.

Не обошлось сегодня в Раде и без очередной языковой стычки. Во время часа вопросов к правительству, депутат от "Оппозиционного блока" Сергей Матвиенков, начал выступление на русском языке. В ответ - хор оппонентов, требовавших перейти на украинский. В итоге - хор пришлось останавливать первому вице-спикеру и премьер-министру.

" Года введен, порядок введения".

"Шановний пане Матвієнков, українською, я вас прошу, державною мовою, вона в вас дуже гарна".

"Подождите, я представитель города Мариуполь, если мы говорим о Донбассе, если мы таким образом относимся к русскому языку".

"Будь ласка, ваше запитання, я прошу не перебивати питання пана Матвієнкова від міста Маріуполь"

"Владимир Борисович, так вот, 4 числа был принят… Я еще раз говрю …Я еще раз повторяю, Владимир Борисович".

"Пане прем'єр міністр, ваша відповідь відносно субсидій, я перекладу на державну мову - Маріуполь, опозиційний блок цікавить, як і всіх громадян України, питання субсидій, питання задава пан Матвієнков".

"Я хочу надати відповідь наступну, що всі проплати, які ми монетизуємо через пільги і субсидії, будуть здійснені, ми тільки з першого січня розпочали вперше за 26 років незалежності монетизацію пільг для виробників, і ця ситуація буде врегульована - це стосується суті. А тепер, друзі, я хочу сказати одну річ - ні в кого немає сумніву, що я розмовляю українською мовою. Колеги, ну давайте не розділять Україну на сторони "кто как говорит". Кто-то говорит так, кто-то иначе, наша рідна мова українська, наша мова, за яку ми маєм боротися, відстоювати і зміцнювати. Але ми маємо показати, що ми абсолютно цивілізована країна", - сказал Владимир гройсман, премьер-министр Украины.