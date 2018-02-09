Хваленый биткоин летит вниз! Еще в декабре считалось, что эта и другие криптовалюты будут только расти. Биткоин к концу прошлого года и вправду взлетел аж до 20 тысяч долларов. А теперь вот подешевел почти в четыре раза.

Скептики ликуют - мол, говорили же, что вся эта шумиха вокруг модных криптовалют ненадолго и еще разочарует тех, кто поспешил вложить в них деньги.

Но и традиционные рынки в этом году не радуют инвесторов.

На американской бирже рекорды падения! Давно такого не было. Даже во время финансового кризиса 2008 года индексы не опускались так резко. Более чем на тысячу пунктов за день. Ну, а вслед за американской биржей, вниз поползли и другие рынки.

Эксперты уже поговаривают о том, что все это не просто какое-то временное явление, а предвестник нового глобального кризиса.

Кто уже потерял сотни миллиардов долларов? И чем на самом деле все это может закончиться? Выяснял Дмитрий Анопченко.

"Богатые тоже плачут" - это как раз о нынешней ситуации. Биржа, словно русская рулетка - никто толком не знает, какой выстрел следующий - холостой или смертельный. Американские СМИ выходят с заголовками - мол, на торгах опять обвал. 500 богатейших людей планеты каждый день становятся беднее.

Рейтинг агентства "Блумберг", как сводка с полей финансовых сражений - одни потери. В этом списке только миллиардеры: громкие имена, знаменитые фамилии. Кто два, кто три, кто четыре миллиарда долларов только за несколько дней потерял. В перечне лузеров и Марк Цукерберг, и Билл Гейтс. Российский бизнес всего за несколько дней 4 с половиной миллиарда долларов потерял. Убытки украинцев исчисляются десятками миллионов… Есть от чего запаниковать.

"К бегущей строке внизу экрана с курсом акций и котировками валют, люди стали присматриваться, пусть даже не особо и разбираясь в экономике. И в итоге - финансовые новости на первое место вышли. В чем причина происходящего - пытаются объяснить с телеэкранов аналитики и экономисты. Используют мудреные слова и сложные термины"

Каждый сам по себе звучит вроде и убедительно, но точного ответа нет ни у кого. Только версии выдвигают. Кто о "перегреве рынка", кто о "компьютерном сбое". Одни кричат - нужно срочно что-то делать, другие - призывают успокоиться. Ажиотаж грандиозный. Но мало кто вспоминает, что фондовый рынок - это не экономика в целом. На лекциях в американских ВУЗах часто приводят классический пример резкого спада в 1987. Рынок рушился на глазах. Но когда со временем разобрались в причинах, выяснили - она, по сути, одна. Паника. Люди бросались все продавать лишь потому, что так делали все. Стоило всем успокоиться - и за этим падением последовал рост.

Такой же точки зрения и в Белом доме придерживаются. Там уверены - экономика страны по-прежнему сильна, а обвал бирж вообще не говорит о кризисе. Мол, уровень безработицы - низкий, занятости - высокий, зарплаты - растут, корпорации показывают рекордные прибыли. Все это признаки сильной экономики, что бы ни происходило на рынках.

Но там ведь еще один "фактор нестабильности" есть. Самая популярная в мире криптовалюта - биткоин, которому многие прочили, что он чуть ли не доллар заменит, - обвалилась.

"Инвесторам стоит быть готовыми к тому, что его стоимость (как и других криптовалют) упадет до нуля". Это - официальный прогноз одного из крупнейших американских банков, Goldman Sachs. Своих VIP-клиентов банкиры предостерегли от возможных проблем. А всем остальным - просто запретили использовать кредитные карточки для покупки биткоинов. Но даже несмотря на это, выводы о начале нового мирового кризиса делать преждевременно - сказали прессе в Вашингтонских штаб-квартирах мировых финансовых организаций.

Там считают, что нынешний спад хоть и не закончится в один день, но и не затянется. Какие бы новые громкие заголовки не выдумывала пресса.