Мирные жители в Авдеевке к канонаде давно привыкли

Обстрелов стало меньше, но провокаций больше. Именно так коротко можно охарактеризовать ситуацию на фронте. На этой неделе серьезного обострения на Донбассе не было. Но это спокойствие - очень иллюзорно, говорят наши военные. Ведь по их наблюдениям, враг - наращивает силы!

Наш военкор Игорь Левенок побывал и на передовой возле Авдеевки, и в самом городе. Что же сейчас происходит в прифронтовой зоне? Его материал - далее.

Окраины Авдеевки. Отсюда запросто можно рассмотреть руины Донецкого аэропорта. Армейцы на позициях говорят: тихо здесь не бывает.

"Сейчас враг периодически стреляет в нашу сторону из пулеметов. А с вечера начинается "дискотека". На армейском сленге - это обстрел. Когда вокруг свистят мины, раздаются взрывы и сверкают трассеры".

"Видать приехало какое-то новое руководство у руководства ротация прошла и у них изменилась тактика. То есть уже более часто работают. Постоянно работают в вечернее время и участились обстрелы днем", - рассказывает Александр, военнослужащий Вооруженных сил Украины.

На позициях под Авдеевкой закрепились наши десантники. Утверждают - по ту сторону очень активизировалась разведка. Над украинскими позициями постоянно пролетают беспилотники.

"Ми не можемо зрозуміти чому останнім часом вони так активізувалися, але це не тільки безпілотники, активізувалися їхні провокаційні дії. Останній тиждень активізувалися і вже мінометами почали нас частіше турбувати і РПГ та СПГ в нашу сторону", - говорит Николай, военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Несколько раз нам приходится прятаться в укрытие.

"Пришел гумконвой у них появились боеприпасы и нам начали прилетать подарки", - говорит "Узбек", военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Мирные жители в Авдеевке к канонаде давно привыкли. У них сейчас другие проблемы.

"Можно даже продукты в холодильник не ставить".

На кухне у Анны Толстой температура не поднимается выше двенадцати градусов. Спальню отапливает электрообогревателем, но все равно холодно. Сыну Анны - Тимуру - год и два месяца. Малыш спит в одежде, и мама укутывает его теплым пледом.

"Ну это если что-то делаем то пятнадцать градусов, а так четырнадцать".

Семья Толстых живет в старой Авдеевке. Это частный сектор. Отопление здесь у всех автономное. Кто-то по старинке греется дровами и углем, но многие установили газовые котлы. Вот только газа нет уже восемь месяцев. Люди выживают за счет электричества.

"Подогреть покушать, подогреть помыться ребенку. За себя мы уже молчим, обычно мы вот тут корыто ставили, но сейчас тут не нагреешь даже обогревателем", -рассказывает Анна Толстая, жительница Авдеевки.

В прошлом году во дворе у Анны разорвалась мина. После этого дом покрылся трещинами. Термоизоляция - нарушена.

"Ну вот такие трещины, через них сквозит как не залепливай".

Газа в прифронтовом городе нет из-за войны. В прямом и переносном смысле. В прошлом году газопровод разбомбили боевики. Уже проложили новый, но запустить никак не могут. Поскольку теперь чиновники воюют с газовщиками.

"То труба їм не подобалася, то з "червоним хрестом" вони гризлися, то дуже довго вони передавали нам проект, то забирали, то предали нам проект, а там немає декількох блоків", - поясняет Виктор Ремский, заместитель главы Донецкой ОГА.

"ПАО "Донецькоблгаз" не бачило і не держало в руках жодного листочка документації", - рассказывает Виталий Федорченко, глава правления ПАО "Донецкоблгаз".

Военные же уверены: мирная жизнь в двадцати-пятитысячной Авдеевке обязательно наладится. Главное - не допустить обострения. Ведь враг прощупывает оборону наших бойцов. На этом участке накапливает технику.

"По нашим данным в районе Донецкого аэропорта у них сосредоточена довольно-таки не малая группа", - говорит Александр, военнослужащий Вооруженных сил Украины.

За эту землю украинская армия заплатила десятками, а может быть и сотнями жизней своих солдат. На территории позиций часто можно встретить вот такие кресты. Это значит, что кто-то здесь погиб. Поэтому наши армейцы уверяют - держаться здесь будут всеми возможными способами. У врага нет шансов прорвать оборону.

"Дати їм доброго прочухана для того щоб вони навіть не намагалися в нашу сторону не рівно дихати, а не те що..."

Это уже понимают жители прифронтовой Авдеевки и соседних сел. В пятнадцати километрах от линии фронта, в поселке Очеретино, отстроили вот такую школу. Сегодня ее торжественно открыли. Педагоги и ученики в восторге.

"Там и проекторы и компьютеры и доски крутые. А раньше у вас такого не было? Нет".

В школе будут учиться почти три с половиной сотни детей. И это число постоянно увеличивается за счет переселенцев, которые возвращаются домой.