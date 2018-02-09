Оперативные данные электронных торгов говорят о стремительном снижении мировых цен на нефть.

На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле опустились до $62,77 за баррель.

Мартовские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) упали до $59,22 за баррель.

Ранее мы сообщали об ускорении инфляции в Украине.