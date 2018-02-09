Мировые цены на нефть резко упали [ Редактировать ]
Оперативные данные электронных торгов говорят о стремительном снижении мировых цен на нефть.
На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле опустились до $62,77 за баррель.
Мартовские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) упали до $59,22 за баррель.
Ранее мы сообщали об ускорении инфляции в Украине.
по теме
Мировые цены на нефть резко подскочили
Оперативные данные электронных торгов говорят о росте мировых цен на нефть после продолжительного падения.
Мировые цены на нефть резко снизились
Оперативные данные электронных торгов говорят о том, что мировые цены на нефть быстро снижаются.
Мировые цены на нефть стремительно падают
Оперативные данные электронных торгов говорят о том, что нефть на бирже ICE Futures дешевеет, а вот стоимость нефти WTI - растет.
Мировые цены на нефть продолжают снижаться
Оперативные данные электронных торгов говорят о стремительном падении цен на нефть после достижения трехлетнего максимума.
Мировые цены на нефть стремительно падают
Оперативные данные электронных торгов говорят о резком падении цен на нефть после достижения трехлетнего максимума.