В Харькове на станции метро Площадь Конституции умер мужчина, передает Newsroom.kh.ua.

Одному из пассажиров стало плохо в вагоне, после чего его вынесли на платформу. Прибывшим на место медикам оставалось лишь констатировать смерть, которая наступила в 19:10.

По предварительной информации, у погибшего остановилось сердце.

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