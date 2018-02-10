В метро Харькова умер мужчина [ Редактировать ]
В Харькове на станции метро Площадь Конституции умер мужчина, передает Newsroom.kh.ua.
Одному из пассажиров стало плохо в вагоне, после чего его вынесли на платформу. Прибывшим на место медикам оставалось лишь констатировать смерть, которая наступила в 19:10.
По предварительной информации, у погибшего остановилось сердце.
Накануне в Днепропетровской области поезд разрезал мужчину пополам.
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