Гороскоп на 10 февраля для всех знаков зодиака [ Редактировать ]
10 февраля - неоднозначный день. Некоторым знакам астрологи предсказывают масштабные перемены, другим - затишье перед бурей.
Овен
Вы будете как никогда чувствительны и ранимы. Постарайтесь окружить себя только приятными людьми.
Телец
Будьте открыты для всех предложений и идей, даже самых абсурдных. Иногда авантюры приводят к очень положительным результатам.
Близнецы
Прислушайтесь к советам людей, которым вы доверяете. Из-за усталости вы потеряли бдительность и способность объективно оценивать ситуацию.
Рак
Сегодня вам будет катастрофически не хватать времени. Постарайтесь структурировать дела и не отвлекаться на второстепенные задачи.
Лев
Вам предстоит болезненный разрыв с любимым человеком, старым другом или даже работой. Постарайтесь найти положительные стороны и придумать, как будете действовать дальше.
Дева
Все дела, которые начнете сегодня, пойдут лучше, чем ожидаете. Постарайтесь не расслабляться и помните, что это плод ваших усилий, а не простая удача.
Весы
Сегодня захочется перемен. Как минимум - сделайте перестановку в квартире, как максимум - ищите новую работу.
Скорпион
В этот день вам будет казаться, что вы плывете против течения и каждое движение будет стоить огромных усилий. Вы непременно справитесь со всеми невзгодами, вот увидите.
Стрелец
Держите во внимании все события, происходящие вокруг. Даже маленькое упущение может стоить очень дорого.
Козерог
Будьте осторожны со словами. Ваши близкие будут воспринимать их близко к сердцу, есть риск ненароком обидеть кого-то.
Водолей
Многие начатые дела будут казаться скучными и бесполезными. Не обращайте внимание на это ощущение, это сиюминутная слабость.
Рыбы
Сегодня стоит слушать исключительно разум и логику, оставив эмоциям второстепенную роль. Взвешивайте все решения и продумывайте последствия.
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