В США снежный шторм парализовал города [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
В аэропортах Детройта и Чикаго (США) отменили 1200 авиарейсов, передает CNN.
Метеорологи прогнозируют, что за время нынешних снегопадов в Чикаго и Детройте выпадет, в целом, до 23 см снега.
В городах закрыты государственные школы, учащихся призывают не выходить из дома.
Ранее мы сообщали, что 10 февраля в Украину также придет снегопад.
по теме
Украину накроет активный циклон
В результате влияния активного циклона в Украине 9 февраля ожидаются сложные погодные условия.
Синоптики предупреждают об ухудшении погоды
9 февраля в большинстве западных, центральных, восточных и северных областей ожидается сильный снег, налипание мокрого снега, метели, на дорогах гололедица. Также синоптики объявили штормовое предупреждение.
Погода в Украине: страну накроет мощный циклон
Синоптики обещают 8 февраля по всей территории страны мокрый снег, в южных и центральных областях - снег с дождем.
В США произошло массовое ДТП с 70 автомобилями (видео)
В CША в Айове произошла масштабная авария с участием 70 автомобилей
Эйфелеву башню в Париже закрыли
В столице Франции Париже из-за сложных погодных условий для посещений закрыли Эйфелеву башню.