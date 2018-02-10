В аэропортах Детройта и Чикаго (США) отменили 1200 авиарейсов, передает CNN.

Метеорологи прогнозируют, что за время нынешних снегопадов в Чикаго и Детройте выпадет, в целом, до 23 см снега.

В городах закрыты государственные школы, учащихся призывают не выходить из дома.

Ранее мы сообщали, что 10 февраля в Украину также придет снегопад.