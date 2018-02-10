В 2018 году один из самых любимых праздников - Масленица выпадает на 12-18 февраля. В течение всей масленичной недели проводятся народные гуляния, отовсюду доносятся ароматы блинов, а также принято поздравлять близких.

***

И ажурны, и красивы,

И румяны, и вкусны

В Масленицу всем на диво

Получаются блины.

Вам желаем мы веселья.

Шуток, смеха и добра,

Озорного настроенья,

Солнца, света и тепла!

***

За столом пусть семьи собираются,

Праздник удивительный идет –

В жизни счастье и мечты сбываются!

Масленица радости несет!

***

Озорной, веселый праздник,

Солнца возрождение,

Вам – удачи, море счастья,

Наши поздравления!

***

Всей душой поздравляю с праздником прихода весны. Побольше вам огромных, пышащих жаром блинов. Пусть зима заберет с собой все невзгоды, а весна принесет только счастье, удачу, радость, семейное благополучие и достаток. С Масленицей!

***

Ты на масленицу ешь,

Ты на масленицу пей –

Ты позволь любую вещь,

В общем, от души балдей!

***

Желаю Вам за стол присесть,

Блинов с икорочкой поесть,

Сжечь бабу, зиму проводить,

Меня в прощеный день простить.

***

Масленица - светлый и теплый праздник, сила которого способна творить чудеса! Пусть в этот день все печали, все невзгоды навсегда уйдут из вашего дома, желаю, чтобы ваша жизнь была такой же теплой, такой же сладкой, как сегодняшние блины!

***

Пускай Господь вас наградит

В день масленицы счастьем,

Пусть жажду денег утолит

И отведет ненастья.

***

Масленица к нам пришла,

Радость людям принесла,

Ну а мы придем с блинами,

Встретить праздник вместе с вами!

***

Это Масленица – фея,

Обошла дома, дворы.

Так давайте же скорее

Принимать ее дары!

А она вам дарит счастье.

Много жизненных побед,

Избавляя от ненастий,

И пустив удачу вслед!

***

Желаем вам на Масленицу счастья и радостных хлопот. Пусть в душе поселится весна, а глаза сияют теплом и весельем. Желаем, чтобы ваша жизнь шла как по маслу, была легка и насыщенна интересными моментами. С праздниками вас!

***

На масленой, на неделе,

Всех мы угощаем!

Вам добра и всепрощенья

От души желаем!

***

С Масленицей поздравляю,

Пусть веселье в дом войдет!

Пусть весна в права вступает,

А зима на год уйдет!

***

Поздравляю с Масленицей! Пусть судьба всегда умасливает и бережет тебя. Пусть твоя жизнь будет яркой и сладкой, как мед, любовь - горячей, как свежеиспечённый блинчик, а материальное благополучие - жирным, как домашняя сметанка.

***

Я желаю счастья, без сомнения,

В Масленицу горестей не знать,

И любых желаний исполнения,

И блинами близких угощать!

***

Пусть на масленой неделе

Удается все тебе,

Чтоб блины не пригорели,

Пир горою – на столе!

***

Пусть масленица входит

В ваш светлый дом с добром,

Порядок здесь наводит

И радует теплом.

***

Поздравляю с Масленицей! Желаю радости, озорного настроения, вкусных угощений! Чтобы в душе всегда было солнечно и тепло, сытой жизни и семейного благополучия!

***

Масленица в дом идет,

За собой весну ведет!

Напеки блинов скорей

Только масла не жалей!

Поздравляю с этим днем

Пусть печаль горит огнем!

Пусть уходят холода

Не на год, а навсегда!

***

Сколько бы мы ни ели

На этой блинной неделе,

Нам пойдет все впрок –

Дайте только срок!

Ешьте сытно, про запас!

С Масленицей вас!

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