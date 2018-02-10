Поздравления с Масленицей: стихи, картинки, проза [ Редактировать ]
В 2018 году один из самых любимых праздников - Масленица выпадает на 12-18 февраля. В течение всей масленичной недели проводятся народные гуляния, отовсюду доносятся ароматы блинов, а также принято поздравлять близких.
***
И ажурны, и красивы,
И румяны, и вкусны
В Масленицу всем на диво
Получаются блины.
Вам желаем мы веселья.
Шуток, смеха и добра,
Озорного настроенья,
Солнца, света и тепла!
***
За столом пусть семьи собираются,
Праздник удивительный идет –
В жизни счастье и мечты сбываются!
Масленица радости несет!
***
Озорной, веселый праздник,
Солнца возрождение,
Вам – удачи, море счастья,
Наши поздравления!
***
Всей душой поздравляю с праздником прихода весны. Побольше вам огромных, пышащих жаром блинов. Пусть зима заберет с собой все невзгоды, а весна принесет только счастье, удачу, радость, семейное благополучие и достаток. С Масленицей!
***
Ты на масленицу ешь,
Ты на масленицу пей –
Ты позволь любую вещь,
В общем, от души балдей!
***
Желаю Вам за стол присесть,
Блинов с икорочкой поесть,
Сжечь бабу, зиму проводить,
Меня в прощеный день простить.
***
Масленица - светлый и теплый праздник, сила которого способна творить чудеса! Пусть в этот день все печали, все невзгоды навсегда уйдут из вашего дома, желаю, чтобы ваша жизнь была такой же теплой, такой же сладкой, как сегодняшние блины!
***
Пускай Господь вас наградит
В день масленицы счастьем,
Пусть жажду денег утолит
И отведет ненастья.
***
Масленица к нам пришла,
Радость людям принесла,
Ну а мы придем с блинами,
Встретить праздник вместе с вами!
***
Это Масленица – фея,
Обошла дома, дворы.
Так давайте же скорее
Принимать ее дары!
А она вам дарит счастье.
Много жизненных побед,
Избавляя от ненастий,
И пустив удачу вслед!
***
Желаем вам на Масленицу счастья и радостных хлопот. Пусть в душе поселится весна, а глаза сияют теплом и весельем. Желаем, чтобы ваша жизнь шла как по маслу, была легка и насыщенна интересными моментами. С праздниками вас!
***
На масленой, на неделе,
Всех мы угощаем!
Вам добра и всепрощенья
От души желаем!
***
С Масленицей поздравляю,
Пусть веселье в дом войдет!
Пусть весна в права вступает,
А зима на год уйдет!
***
Поздравляю с Масленицей! Пусть судьба всегда умасливает и бережет тебя. Пусть твоя жизнь будет яркой и сладкой, как мед, любовь - горячей, как свежеиспечённый блинчик, а материальное благополучие - жирным, как домашняя сметанка.
***
Я желаю счастья, без сомнения,
В Масленицу горестей не знать,
И любых желаний исполнения,
И блинами близких угощать!
***
Пусть на масленой неделе
Удается все тебе,
Чтоб блины не пригорели,
Пир горою – на столе!
***
Пусть масленица входит
В ваш светлый дом с добром,
Порядок здесь наводит
И радует теплом.
***
Поздравляю с Масленицей! Желаю радости, озорного настроения, вкусных угощений! Чтобы в душе всегда было солнечно и тепло, сытой жизни и семейного благополучия!
***
Масленица в дом идет,
За собой весну ведет!
Напеки блинов скорей
Только масла не жалей!
Поздравляю с этим днем
Пусть печаль горит огнем!
Пусть уходят холода
Не на год, а навсегда!
***
Сколько бы мы ни ели
На этой блинной неделе,
Нам пойдет все впрок –
Дайте только срок!
Ешьте сытно, про запас!
С Масленицей вас!
Читайте также, что нельзя есть на Масленицу, и что нужно делать каждый день на Масленицу.
А также узнайте приметы и обычаи на Масленицу.
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